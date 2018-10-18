Лукашенко: Вузы должны готовить специалистов с навыками предпринимательства

Белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

В пятницу глава государства пообщался со студентами вузов города Гродно.

«Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира», – отметил Лукашенко.

По мнению президента, часто в Беларуси испытывают проблемы именно от того, что не умеют выгодно представить интересы и возможности страны за рубежом.

Лукашенко добавил, что гродненские учебные заведения являются интеллектуальным центром не только области, но и по отдельным направлениям всей страны.

«В связи с этим нужно, чтобы условия обучения были максимально приближены к реальным условиям будущей деятельности», – подчеркнул президент.

Лукашенко также указал, что для государства очень важно вовремя заметить студентов с ярко выраженными лидерскими качествами, которые видят себя в политике.

«Если вы будете ориентированы и на государственную службу, я буду это только приветствовать. Управленческие навыки надо развивать. Для этого у нас существует Академия управления при Президенте», – напомнил он.

Лукашенко отметил, что успехи страны зачастую зависят о того, какое управление, добавив, что готов принять талантливых молодых людей в Академию управления.