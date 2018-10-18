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Лукашенко: Вузы должны готовить специалистов с навыками предпринимательства
19.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает
В пятницу глава государства пообщался со студентами вузов города Гродно.
«Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира», – отметил Лукашенко.
По мнению президента, часто в Беларуси испытывают проблемы именно от того, что не умеют выгодно представить интересы и возможности страны за рубежом.
Лукашенко добавил, что гродненские учебные заведения являются интеллектуальным центром не только области, но и по отдельным направлениям всей страны.
«В связи с этим нужно, чтобы условия обучения были максимально приближены к реальным условиям будущей деятельности», – подчеркнул президент.
Лукашенко также указал, что для государства очень важно вовремя заметить студентов с ярко выраженными лидерскими качествами, которые видят себя в политике.
«Если вы будете ориентированы и на государственную службу, я буду это только приветствовать. Управленческие навыки надо развивать. Для этого у нас существует Академия управления при Президенте», – напомнил он.
Лукашенко отметил, что успехи страны зачастую зависят о того, какое управление, добавив, что готов принять талантливых молодых людей в Академию управления.
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В пятницу глава государства пообщался со студентами вузов города Гродно.
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