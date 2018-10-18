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За июля-сентябрь 2018 года в Хотимском районе зарегистрировано 31 рождение детей

19.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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За июль-сентябрь текущего года отделом ЗАГС райисполкома и сельисполкомами Хотимского района зарегистрировано 19 браков. Средний возраст вступления в брак мужчин – 31 год, женщин – 28. Самому молодому жениху на момент создания семьи исполнилось 19 лет. Самой юной невесте – 18. Самый опытный жених уже отметил свое 60-летие, самая мудрая невеста находилась в возрастной категории 56-60 лет. В целом, наибольшее число браков было заключено влюбленными, которые находились в возрасте 31-35 лет.

За третий квартал 2018 года было зарегистрировано 31 рождение. Средний возраст женщин, которые стали мамами 28 лет; средний возраст отцов – 30. Самая юная мама находилась в возрастной категории 16-18 лет, самый юный отец – 20-25 лет.
По данным регистраций в июле-сентябре родилось 16 мальчиков и 15 девочек.
Лидером среди имен, которыми нарекали девочек стала Анна. По-прежнему популярны такие имена как Варвара, Арина, Мария и Ульяна. Обладательницами самых звучных имен стали Ева, Милана и Кира.
Среди имен юных богатырей два лидера: Даниил и Денис. Но и популярные в первом полугодии имена Тимофей и Егор также востребованы. Обладателями самых звучных имен стали Савелий, Дамир, Марк и Богдан.

 
 
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За июль-сентябрь текущего года отделом ЗАГС райисполкома и сельисполкомами Хотимского района зарегистрировано 19 браков. Средний возраст вступления в брак мужчин...
 
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