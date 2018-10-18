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В Хотимском районе справились с задачей по постройке 10 сенажных траншей
19.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В начале мая в Осиповичском районе состоялся областной семинар, на котором велась речь и о повышении качества кормов, особенно в зимне-стойловый период. От их качества цепочка ведет к качеству выращиваемой мясо-молочной продукции. Из года в год в сельскохозяйственной отрасли республики на различных уровнях обсуждался и обсуждается вопрос о негативных последствиях заготовки сенажа и силоса в бурты. Появилась и стала муссироваться цифра потерь при таком способе закладки. Согласитесь, 30% — это серьезно. Дискутировать не будем, но приходилось слышать от специалистов на фермах, что это не совсем так.
Однако, спору нет, корм из сенажных траншей и «румяней», и вкуснее. Поэтому было принято решение по строительству хранилищ для кормов в каждом районе. У нас к началу зимне-стойлового периода должно было быть построено 10 сенажных траншей: по 2-3 в каждом хозяйстве, кроме ОАО «Липовка». На вопрос корреспондента, как продвигается дело в этом вопросе, в отделе по архитектуре и строительству райисполкома сообщили, что задание выполнено и большинство хранилищ заполнено кормом, в оставшиеся будет залаживаться кукурузный силос.
Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ
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В начале мая в Осиповичском районе состоялся областной семинар, на котором велась речь и о повышении качества кормов, особенно в зимне-стойловый период. От их...
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