В Хотимском районе справились с задачей по постройке 10 сенажных траншей

В начале мая в Осиповичском районе состоялся областной семинар, на котором велась речь и о повышении качества кормов, особенно в зимне-стойловый период. От их качества цепочка ведет к качеству выращиваемой мясо-молочной продукции. Из года в год в сельскохозяйственной отрасли республики на различных уровнях обсуждался и обсуждается вопрос о негативных последствиях заготовки сенажа и силоса в бурты. Появилась и стала муссироваться цифра потерь при таком способе закладки. Согласитесь, 30% — это серьезно. Дискутировать не будем, но приходилось слышать от специалистов на фермах, что это не совсем так.

Однако, спору нет, корм из сенажных траншей и «румяней», и вкуснее. Поэтому было принято решение по строительству хранилищ для кормов в каждом районе. У нас к началу зимне-стойлового периода должно было быть построено 10 сенажных траншей: по 2-3 в каждом хозяйстве, кроме ОАО «Липовка». На вопрос корреспондента, как продвигается дело в этом вопросе, в отделе по архитектуре и строительству райисполкома сообщили, что задание выполнено и большинство хранилищ заполнено кормом, в оставшиеся будет залаживаться кукурузный силос.

Хозяйства не ограничивали рамками применяемых железобетонных конструкций (новые заводские или из старых построек), подрядчиками, вложенными средствами. Здесь, как говорится, хозяин–барин. Например, ОАО «Октябрь-Березки» на МТК «Боханы» построило сенажную траншею из новых заводских изделий. По такому пути пошли в ОАО «Бабушкино подворье». ОАО «Хотимский Технокомплекс» прибегло к бэушным плитам старого сарая, тем самым удешевив стройку. В качестве помощников выступали УКП «Жилкомхоз» и ПМК-276, строили и хозспособом.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ