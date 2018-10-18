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Новая ситуация требует новых подходов
19.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
На площадке молочно-товарного комплекса «Беседовичи» ОАО «Батаево» Сергей Балухто загружал кукурузной подкормкой кормораздатчик, а уже через несколько минут переключился на доставку в сараи комбикорма. К утру четверга уже было известно, что из 700 гектаров посеянной кукурузы осталось убрать 11. Получается, что недобор силоса и сенажа к необходимому объему на зимовку составляет порядка по 3,5 тысячи тонн каждого. Недостаток фуража, конечно, в хозяйстве почувствуют. Чтобы провести полноценную зимовку придется поломать голову и уже сейчас думают над тем, как минимизировать последствия дефицита, вызванного климатическими условиями.
Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ
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На площадке молочно-товарного комплекса «Беседовичи» ОАО «Батаево» Сергей Балухто загружал кукурузной подкормкой кормораздатчик, а уже через несколько минут...
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