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Новая ситуация требует новых подходов

19.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На площадке молочно-товарного комплекса «Беседовичи» ОАО «Батаево» Сергей Балухто загружал кукурузной подкормкой кормораздатчик, а уже через несколько минут переключился на доставку в сараи комбикорма. К утру четверга уже было известно, что из 700 гектаров посеянной кукурузы осталось убрать 11. Получается, что недобор силоса и сенажа к необходимому объему на зимовку составляет порядка по 3,5 тысячи тонн каждого. Недостаток фуража, конечно, в хозяйстве почувствуют. Чтобы провести полноценную зимовку придется поломать голову и уже сейчас думают над тем, как минимизировать последствия дефицита, вызванного климатическими условиями.
– Приехали смотреть оборудовали ли мы комнату отдыха? — обращаясь ко мне, сразу же берут инициативу в свои руки стоящие перед входом кормачи.
– И это тоже.
Елена Еремина направляется в построенный телятник раздавать комбикорм. На пару с Натальей Барашок они выращивают более 100 телят. Позже начальник комплекса Елена Никульченко рассказала о кадровых перестановках среди животноводов. За этот участок она спокойна. Елена Степановна на протяжении многих лет занимала лидирующие позиции среди операторов машинного доения не только в хозяйстве, но и районе. Неоднократно мы рассказывали и об успехах, трудолюбии и ответственном отношении к работе Натальи. Добиваться среднесуточных привесов в 700 и более грамм для них не новость.
Новая ситуация потребовала изменений в работе оператора машинного доения Жанны Шлаговой. Три года назад она мне говорила, что жизнь – клевая штука, сейчас встречаю её уже на раздое. Не стоит в очередной раз убеждать, что значит раздоить животное, впервые ставшее «мамой». А таких набирается до 25. В этом же сарае продолжает трудиться неувядающая Нина Мельникова. Таких в животноводстве можно пересчитать на пальцах одной руки.
С Андреем Тереховым встречаемся как старые знакомые. По-прежнему такой доброжелательный, отзывчивый, о котором и слова то нехорошего никто не скажет. Трудяга, каких поискать, все сделает в интересах производства. Сейчас он трудится слесарем в молочном блоке. С техническими обязанностями справляется, а следить за чистотой ему не внове.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
Теги: Новости
 
 
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На площадке молочно-товарного комплекса «Беседовичи» ОАО «Батаево» Сергей Балухто загружал кукурузной подкормкой кормораздатчик, а уже через несколько минут...
 
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