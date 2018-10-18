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Курс доллара продолжает расти. Что произойдет с валютами в ближайшее время. Прогноз эксперта
Белорусский рубль продолжает сдавать позиции к доллару. На очередных торгах курс американской валюты
— К концу следующей недели доллар может снизиться до 2,1000 рубля, евро — упасть до 2,3700, а российский рубль — снизиться до 0,03200 рубля, — предполагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Эксперт отмечает, что белорусский рубль укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд. Вероятнее всего, эта тенденция продолжится, считает аналитик.
— Одним из дополнительных факторов к укреплению белорусского рубля станет налоговая неделя, когда будут уплачиваться не только текущие налоги, но и налоги за прошлый квартал. У многих экспортеров вырастет потребность в белорусских рублях, соответственно, будет больше продажа валюты.
По словам аналитика, на мировых рынках доллар растет практически ко всем валютам развитых стран и развивающихся стран. Российский и белорусский рубли попали в число «немногочисленных исключений».
— На уходящей неделе был опубликован подробный протокол последнего заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, из которого было видно, что американский регулятор очень твердо уверен в дальнейшем росте американской экономики и благоприятной ситуации на рынке труда. В связи с этим можно ожидать дальнейшего роста доллара против других мировых валют.
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FINANCE.TUT.BY узнал у эксперта, каким будет курс белорусского рубля в ближайшее время.
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