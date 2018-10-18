Президент предложил призывать в армию студентов на летних каникулах

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Лукашенко считает, что в компактной Беларуси реализовать такой способ борьбы с уклонистами будет не сложно.

Во время встречи со студентами гродненских вузов 19 октября президент заявил, что думает о том, как «ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками». «Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы..." – цитирует Лукашенко БЕЛТА .

По мнению главы государства, студенты могли бы служить в армии два месяца в году во время летних каникул. При такой системе молодые люди получат возможность отслужить в армии, не отрываясь от учебы. "После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - сказал президент.

По мнению Александра Лукашенко, реализовать такую инициативу в компактной Беларуси не будет проблемой. Впрочем, пока о ее внедрении речи не идет – рассматриваются различные варианты. "Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать», - подчеркнул глава государства.