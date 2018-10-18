В Вархах заложили парк

На празднике агрогородка Вархи, организованном 13 октября по инициативе сельисполкома и местного СДК, жители не только повеселились и отдохнули, но и все вместе, от мала до велика, поучаствовали в акции «Посади дерево». На месте снесенного ветхого дома заложили парк, в котором высадили 16 молоденьких сосенок.

Вместе с соцработником Анной Голубцовой посадил сосну Иван Стесев (на снимке). Были подведены итоги конкурса на лучшее благоустройство по аг. Вархи в номинации «Лучшая усадьба-2018». Благодарственное письмо сельисполкома и ценный подарок вручили победителю — Алле Дергачёвой.

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