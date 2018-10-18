|
В Вархах заложили парк
19.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
На празднике агрогородка Вархи, организованном 13 октября по инициативе сельисполкома и местного СДК, жители не только повеселились и отдохнули, но и все вместе, от мала до велика, поучаствовали в акции «Посади дерево». На месте снесенного ветхого дома заложили парк, в котором высадили 16 молоденьких сосенок.
Вместе с соцработником Анной Голубцовой посадил сосну Иван Стесев (на снимке). Были подведены итоги конкурса на лучшее благоустройство по аг. Вархи в номинации «Лучшая усадьба-2018». Благодарственное письмо сельисполкома и ценный подарок вручили победителю — Алле Дергачёвой.
Подробнее читайте в №80 от 19.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На празднике агрогородка Вархи, организованном 13 октября по инициативе сельисполкома и местного СДК, жители не только повеселились и отдохнули, но и все вместе,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)