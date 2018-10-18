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Арина Соболенко признана новичком года в мировом женском теннисе
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
В 2018 году Арина Соболенко совершила прорыв с конца первой сотни мирового рейтинга в элитную группу теннисисток. В октябре 20-летняя белоруска вплотную подобралась к топ-10, взобравшись на 11-ю строку классификации WTA, а в чемпионской гонке сезона поднялась на 10-ю позицию.
В активе Арины Соболенко в 2018 году два титула престижных турниров в Нью-Хейвене (США) и Ухане (Китай).
Также на счету Соболенко 8 побед над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
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