Арина Соболенко признана новичком года в мировом женском теннисе

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

2018 WTA Newcomer of the Year: Aryna Sabalenka. What an incredible season for the 20-year-old, who took home two Premier titles including @connecticutopen @wuhanopentennis . #WTAFinals — WTA Insider (@WTA_insider) 19 октября 2018 г.

В 2018 году Арина Соболенко совершила прорыв с конца первой сотни мирового рейтинга в элитную группу теннисисток. В октябре 20-летняя белоруска вплотную подобралась к топ-10, взобравшись на 11-ю строку классификации WTA, а в чемпионской гонке сезона поднялась на 10-ю позицию.

В активе Арины Соболенко в 2018 году два титула престижных турниров в Нью-Хейвене (США) и Ухане (Китай).

Также на счету Соболенко 8 побед над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.