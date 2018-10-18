Лукашенко: студентов можно отправлять в армию на летних каникулах

Президента беспокоит ситуация с армией. В начале октября он высказался на тему призывников, которые получают отсрочки − таких 80%. А 19 октября на встрече со студентами в Гродно предложил отправлять учащихся во время летних каникул в армию, пишет БелТА.

В начале октября Александр Лукашенко сказал, что в течение года нужно продумать, как «научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать». Говоря про призывников, он сказал, что «мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих»,

19 октября президент приехал в Гродно. Там он встретился со студентами местных вузов. Снова затронули тему армии. Лукашенко сказал: «Скосишь от армии − потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы».

Он высказал такую идею − во время летних каникул отправлять студентов на пару месяцев в армию. Например, после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, а после второго освоить специальность: «Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать». В итоге студенты побывают в армии, не отрываясь от учёбы.

«После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее», − добавил президент.

Пока реализовать такое не планируется, только прорабатываются различные варианты. «Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция − защищать и умереть ради женщины. Так было всегда».

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