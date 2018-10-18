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Улицу поэта-безбожника переименовали по просьбе Белорусской православной церкви

19.10.2018 16:40 — Разное | Партизан  
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По просьбе Гомельской епархии БПЦ депутаты Гомельского горсовета переименовали улицу Демьяна Бедного.

Теперь она будет называться Никольская, пишут «Гомельские ведомости».

Демьян Бедный (наст. имя Ефим Алексеевич Придворов) в свое время понравился Ленину и стал главным советским поэтом-агитатором в 20-х годах. Был ярым атеистом.




 
 
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По просьбе Гомельской епархии БПЦ депутаты Гомельского горсовета переименовали улицу Демьяна Бедного.
 
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