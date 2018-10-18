Улицу поэта-безбожника переименовали по просьбе Белорусской православной церкви

«Гомельские ведомости» . Теперь она будет называться Никольская, пишут





Демьян Бедный (наст. имя Ефим Алексеевич Придворов) в свое время понравился Ленину и стал главным советским поэтом-агитатором в 20-х годах. Был ярым атеистом.











