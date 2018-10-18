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Улицу поэта-безбожника переименовали по просьбе Белорусской православной церкви
По просьбе Гомельской епархии БПЦ депутаты Гомельского горсовета переименовали улицу Демьяна Бедного.
Теперь она будет называться Никольская, пишут
Демьян Бедный (наст. имя Ефим Алексеевич Придворов) в свое время понравился Ленину и стал главным советским поэтом-агитатором в 20-х годах. Был ярым атеистом.
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По просьбе Гомельской епархии БПЦ депутаты Гомельского горсовета переименовали улицу Демьяна Бедного.
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