В Минске открылся магазин, где нет продавцов и кассиров









Вход в небольшой павильончик в здании одного из гипермаркетов в Новой Боровой преграждают прозрачные двери. Продавцов и консультантов внутри действительно нет.





— Чтобы войти в магазин, нужно скачать наше мобильное приложение на смартфон, привязать к нему банковскую карту, — рассказывает владелец торгового объекта. — После этого приложение выдает QR-код для входа в магазин. Его нужно приложить к считывающему устройству на входе, и двери откроются. На выходе то же самое — прикладываешь QR-код к сканеру, двери открываются. Все инструкции, как и что делать, мы разместим на дверях.





Хозяин зоомагазина говорит, что в первые дни после открытия система будет работать в тестовом режиме, а у входа будут находиться консультанты, которые помогут установить приложение и объяснят механизм работы.





Пытаемся попасть в магазин. Установить приложение у нас получилось достаточно быстро, а вот привязать к нему банковскую карту только с третьего раза. Данные, которые мы вводили в поле для регистрации, почему-то сбрасывались.





Прикладываем телефон к сканеру и заходим внутрь. Ассортимент в магазине довольно скудный. Но владелец обещает со временем его расширить. Несмотря на то, что продавцов и кассиров в магазине нет, то есть выходит экономия на их зарплатах, цены здесь не ниже, чем в среднем по городу, а на некоторые товары и выше, чем в других зоомагазинах. К примеру, игрушка-канат для собаки стоит 8,2 рубля. В гипермаркете такая же продается за 4,8 рубля, а в магазинах низких цен — за 2,4−3,5 рубля.





Хозяин говорит, что у него имеются другие издержки.





Пополнять полки пока планируют раз в день. Система будет передавать данные о количестве товаров в торговом зале.





— Условно говоря, нам поступает информация, что сегодня было куплено 10 товаров. На них будет собираться заказ, и курьер его будет доставлять в магазин. Он же займется и выкладкой.





Плата за товары тоже списывается с банковской карты автоматически. Все товары размечены специальными метками, которые на выходе сканируются считывающими устройствами, и система понимает, какой именно товар покупатель взял и сколько он стоит, и снимает с карты соответствующую сумму.





— Если на карте не хватило денег, чтобы рассчитаться за покупку, в следующий раз покупатель не сможет войти в магазин, потому что приложение не выдаст ему QR-код. Кроме того, приложение будет пытаться списать оплату до тех п , пока покупка не будет оплачена. Система действует как в Убере. Если не хватило средств, чтобы оплатить поездку, приложение их списывает потом, как только на счету появятся средства. Наше мобильное приложение поддерживает любые банковские карты, но разработчики рекомендуют использовать MasterCard и Visa.





Владелец магазина предупреждает, что на выходе из магазина нужно быть очень внимательным, смотреть, кто за вами выходит. Может случиться казус.





— Если два человека одновременно выходят с покупками, но один из них не приложил QR-код, деньги за его покупку спишутся у того, кто приложил QR-код. То есть если вы приложили и вышли, а за вами пристроился еще кто-то и вышел, то оплата спишется с вашей карты, — говорит хозяин.





Впрочем, камеры, размещенные в магазине, фиксируют, кто и когда в него заходит. Если с карты списались деньги за покупку, которую вы не совершали, можно обратиться за помощью к руководству магазина через приложение.





Плюс магазина — можно не стоять в очереди в ожидании, пока продавец рассчитает.





Открытие этого магазина его владельцу обошлось в 50 тысяч долларов — это вместе с ремонтом помещения и частично с разработкой системы.









Минус магазинов без продавцов — не у кого проконсультироваться, если не можешь выбрать или найти нужный товар.





— В зоотоварах обычно покупают то, что знают, — говорит владелец магазина. — В будущем можно будет задать вопрос о товарах в приложении. Еще планируется создать функцию получения информации через приложение по баркоду.