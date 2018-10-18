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Белорусы готовы платить за обучение белорусскому языку. Олег Трусов: "Я рад"

19.10.2018 16:27 — Разное | Партизан  
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В последнее время в Минске появилось немало предложений о курсах изучения белорусского языка не только для детей, но и для взрослых. Причем не бесплатных! Например, столичный Центр славянских языков недавно рекламировал курсы для взрослых и практикум, который ведет литератор Валерина Кустова. Четыре занятия в месяц – 66 рублей.

Белорусы готовы платить за обучение белорусскому языку. Олег Трусов: "Я рад"
А в некоторых государственных белорусских школах работают платные факультативы по белорусскому языку.

Исполняющий обязанности ректора частного образовательного учреждения «Университет имени Нила Гилевича», экс-глава «Таварыства беларускай мовы» Олег Трусов только приветствует подобные инициативы.

-- Как ни странно, я весьма позитивно к этому отношусь, -- говорит Олег Трусов. – Это говорит о том, что нация проснулась. И вранье о том, что у нас два одинаковых государственных языка, наконец, вылезло наружу. Все ведь знают, как у нас белорусский язык изучается в школах: учителя могут на уроке говорить на «трасянке», а после урока – на ломаном русском.

-- Но ведь эти же учителя в школах и ведут платные факультативы по белорусскому языку…

-- И вот сходят один раз к такому учителю, посмотрят, как она владеет белорусским языком, и в следующий раз за эти же деньги пойдут к другому учителю! Слава Богу, появился выбор, и появилась конкуренция. Коммунизм закончился.

-- Но белорусский язык в школе за деньги – это как-то странно…

-- А я считаю, в этом как раз наша победа. Ведь столько лет людям на белорусский язык было глубоко наплевать! А теперь люди проснулись. И стали платить за изучение своего языка. 

-- На курсах белорусского для взрослых – почти аншлаг.

-- При нашем университете тоже есть курсы белорусского языка. И большая запись именно взрослых людей, даже пенсионеров, которые планируют усовершенствовать свой белорусский. Люди, которые уже на пенсии, хотят со своими внуками разговаривать не на «трасянке», а на нормальном белорусском языке. И они согласны за это платить!

Поэтому я рад, что появляются и курсы белорусского языка, и факультативы. При своей жизни я вижу, как изменилась ментальность людей.

Стоит заметить, что подобные курсы пользуются успехом не только в Минске, но и в областных, региональных городах. И да, там тоже люди готовы платить. Это не может не радовать. 

Кстати, «Таварыства беларускай мовы» все эти годы живет исключительно за пожертвования граждан. Кто несет рубль, а кто и тысячу.

-- Удалось ТБМ решить финансовые вопросы? Вы искали средства на аренду офиса…

-- Да, за три месяца мы собрали столько денег, что не только расплатились с долгами и заплатили за аренду до конца года, а еще поставили новые двери и одно большое окно. Солидарность – большое дело!

Кста приглашаю всех в понедельник на встречу с художником, музыкантом, поэтом и исполнителем собственных песен Андреем Такиндангом. В ближайшее время пригласим на мастер-класс Эдуарда Акулина, Леонида Дранько-Майсюка, Зинаиду Бондаренко и многих других известных персон. Приходите, с нами интересно!



 
Теги: Минск
 
 
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