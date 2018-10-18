А в некоторых государственных белорусских школах работают платные факультативы по белорусскому языку.





Исполняющий обязанности ректора частного образовательного учреждения «Университет имени Нила Гилевича», экс-глава «Таварыства беларускай мовы» Олег Трусов только приветствует подобные инициативы.





-- Как ни странно, я весьма позитивно к этому отношусь, -- говорит Олег Трусов. – Это говорит о том, что нация проснулась. И вранье о том, что у нас два одинаковых государственных языка, наконец, вылезло наружу. Все ведь знают, как у нас белорусский язык изучается в школах: учителя могут на уроке говорить на «трасянке», а после урока – на ломаном русском.





-- Но ведь эти же учителя в школах и ведут платные факультативы по белорусскому языку…





-- И вот сходят один раз к такому учителю, посмотрят, как она владеет белорусским языком, и в следующий раз за эти же деньги пойдут к другому учителю! Слава Богу, появился выбор, и появилась конкуренция. Коммунизм закончился.





-- Но белорусский язык в школе за деньги – это как-то странно…





-- А я считаю, в этом как раз наша победа. Ведь столько лет людям на белорусский язык было глубоко наплевать! А теперь люди проснулись. И стали платить за изучение своего языка.





-- На курсах белорусского для взрослых – почти аншлаг.





-- При нашем университете тоже есть курсы белорусского языка. И большая запись именно взрослых людей, даже пенсионеров, которые планируют усовершенствовать свой белорусский. Люди, которые уже на пенсии, хотят со своими внуками разговаривать не на «трасянке», а на нормальном белорусском языке. И они согласны за это платить!





Поэтому я рад, что появляются и курсы белорусского языка, и факультативы. При своей жизни я вижу, как изменилась ментальность людей.





Стоит заметить, что подобные курсы пользуются успехом не только в Минске, но и в областных, региональных городах. И да, там тоже люди готовы платить. Это не может не радовать.





Кстати, «Таварыства беларускай мовы» все эти годы живет исключительно за пожертвования граждан. Кто несет рубль, а кто и тысячу.





-- Удалось ТБМ решить финансовые вопросы? Вы искали средства на аренду офиса…





-- Да, за три месяца мы собрали столько денег, что не только расплатились с долгами и заплатили за аренду до конца года, а еще поставили новые двери и одно большое окно. Солидарность – большое дело!





Кста приглашаю всех в понедельник на встречу с художником, музыкантом, поэтом и исполнителем собственных песен Андреем Такиндангом. В ближайшее время пригласим на мастер-класс Эдуарда Акулина, Леонида Дранько-Майсюка, Зинаиду Бондаренко и многих других известных персон. Приходите, с нами интересно!







