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“Батлейку” Ивана Кирчука продадут как конфискат

19.10.2018 16:05 — Разное | Партизан  
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"Батлейку" Ивана Кирчука, которую в августе задержали на границе, будут продавать через систему продажи конфиската. Об этом сообщил Еврорадио лидер этно-трио“Троіца” Иван Кирчук.

“Батлейку” Ивана Кирчука продадут как конфискат
В августе таможенники остановили на белорусско-польской границе "Батлейку". Кукольный театр с 28 персонажами — часть этнографической коллекции, с которой этно-трио "Троіца" путешествовало по миру с 1999 года. Экспонаты коллекции были декорациями на концертах и ​​спектаклях этно-трио.

Перевезти варшавскую этнографическую коллекцию Кирчука вместе с уникальной "Батлейкой" в Беларусь взялся генпродюсер Еврорадио Евгений Калмыков. Но на белорусской границе оказалось, что кукольный театр весит 64 кг, а без таможенной пошлины в Беларусь можно ввезти только неделимую вещь, которая весит не более 35 кг.

Вся коллекция весила около 300 кг. Соответственно, нужно было заплатить по 4 евро за каждый килограмм. Поэтому перевезти коллекцию стоило бы 1200 евро.

В результате Калмыков должен везти коллекцию обратно в Польшу, где в Музее белорусской этнографии и фольклора в польской Гайновке она была оставлена, — кроме "Батлейки", которую изъяли на границе.

Теперь судьба “Батлейки”, оказавшейся в государственной системе конфиската, зависит от ловкости её потенциальных покупателей.
 
 
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"Батлейку" Ивана Кирчука, которую в августе задержали на границе, будут продавать через систему продажи конфиската. Об этом сообщил Еврорадио лидер...
 
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