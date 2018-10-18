“Батлейку” Ивана Кирчука продадут как конфискат

В августе таможенники остановили на белорусско-польской границе "Батлейку". Кукольный театр с 28 персонажами — часть этнографической коллекции, с которой этно-трио "Троіца" путешествовало по миру с 1999 года. Экспонаты коллекции были декорациями на концертах и ​​спектаклях этно-трио.





Перевезти варшавскую этнографическую коллекцию Кирчука вместе с уникальной "Батлейкой" в Беларусь взялся генпродюсер Еврорадио Евгений Калмыков. Но на белорусской границе оказалось, что кукольный театр весит 64 кг, а без таможенной пошлины в Беларусь можно ввезти только неделимую вещь, которая весит не более 35 кг.





Вся коллекция весила около 300 кг. Соответственно, нужно было заплатить по 4 евро за каждый килограмм. Поэтому перевезти коллекцию стоило бы 1200 евро.





В результате Калмыков должен везти коллекцию обратно в Польшу, где в Музее белорусской этнографии и фольклора в польской Гайновке она была оставлена, — кроме "Батлейки", которую изъяли на границе.





Теперь судьба “Батлейки”, оказавшейся в государственной системе конфиската, зависит от ловкости её потенциальных покупателей.