«Юнисон» приценивается к брошенному заводу GM в Питере

По информации издания, компания находится на финальной стадии переговоров с американским концерном GM, а также обсуждает параметры предприятия со Смольным.





Напомним, General Motors прервал развитие в России в 2015 году: компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также массовые модели Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Петербурге.





В 2016 году «Юнисон» проявил интерес к этому активу. О переговорах производителя с GM сообщал Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Беларуси. Предполагалось, что компания получит площадку в управление и начнет в 2017 году выпускать премиальные Cadillac. Но сделка не состоялась.





Сейчас «Юнисон» собирается не арендовать, а выкупать завод у General Motors, говорит источник, близкий к переговорам. Начать работу предприятие может уже в следующем году. На нем планируется собирать не только Cadillac, но и другие марки из модельного ряда производителя. «Речь в том числе может идти об электрокарах», — отмечает собеседник «Фонтанки».





Инвестиции GM в запуск площадки в Шушарах под Питером оценивались в $300 млн. «Если оборудование, которое осталось на предприятии, войдет в структуру сделки с «Юнисон», то сумма может быть близка к этому показателю», — считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Заявленная мощность предприятия GM составляет 100 тыс. машин в год, но нужно выпускать хотя бы 50 тыс., чтобы бизнес был коммерчески успешен.





По мнению эксперта Виталия Новикова, премиальный Cadillac таких объемов обеспечить не сможет, хотя сборка этой модели может быть условием со стороны GM. Производство Peugeot и Citroen в Петербурге маловероятно, поскольку у них уже есть заводы в России. «А вот китайская Zotye давно хочет зайти на российский рынок», — акцентирует он.





Как сообщалось, автозавод «Юнисон» под Минском в 1996 году основал американский концерн Ford Motors. Но в 2000 году компания продала актив. Контрольный пакет достался британскому производителю пластиковых изделий J&W Sanderson.





По данным сайта «Юнисон», его завод под Минском собирает автомобили Chevrolet Tahoe, Cadillac ХТ5 и Escalade (обе марки принадлежат GM), Peugeot (модели 301, Partner, 508, 3008), Citroen (C-Elysee, Berlingo, DS4), пассажирские автобусы Mercedes-Benz, а также выпускает автомобили китайской марки Zotye. В 2018 году «Юнисон» начал производство электрокаров под этим брендом.