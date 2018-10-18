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Дизельный Volkswagen Transporter T6 получил 235 "лошадей" благодаря стараниям ABT

19.10.2018 16:58 — Разное | Tut.by  
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Баварское тюнинг-ателье ABT Sportsline, недавно доработавшее дизельный седан Audi A8, представило новый «апгрейд» для микроавтобуса Volkswagen серии T6.


Изменения экстерьера хоть и скромные, тем не менее добавляют облику T6 динамичности — появилась переоформленная решетка радиатора, накладки (так называемые «юбки») на бамперах и заднее антикрыло. Завершают облик T6 в исполнении ABT квартет патрубков новой выхлопной системы и оригинальные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Также перечень доработок включает регулируемую пружинную подвеску.

Что касается мотора, то благодаря «перепрошивке» электронного блока управления мощность двухлитрового битурбодизеля выросла с 204 до 235 лошадиных сил, крутящий момент подрос с 450 до 490 Нм. Динамических характеристик доработанного минивэна бюро не приводит. Стандартная версия разгоняется до «сотни» за 9 секунд.


О стоимости доработок в ABT не обмолвились, зато известно, что специалисты ателье могут поднять отдачу и на других версиях турбодизеля 2.0 TDI, доступных для T6.

 
 
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Тюнинговые компании берутся за доработку не только суперкаров и дорогих седанов. Компания ABT добавила мощности дизельному микроавтобусу Volkswagen Transporter T6. Получилось...
 
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