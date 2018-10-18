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По факту ДТП, в котором разбились гомельские гаишники, возбуждено уголовное дело
По факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ Geely и BMW возбуждено уголовное дело,
Следователи просят граждан, располагающих значимой информацией о ДТП, в том числе обладающих записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 69−30−77, 8- 044 763−64−12.
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По факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ Geely и BMW возбуждено уголовное дело.
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