По факту ДТП, в котором разбились гомельские гаишники, возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ Geely и BMW возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.





Следователи просят граждан, располагающих значимой информацией о ДТП, в том числе обладающих записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 69−30−77, 8- 044 763−64−12.

Напомним , авария с участием автомобиля ГАИ и BMW произошла 17 октября примерно в 16.00 на улице Лазурной. Экипаж из двух человек мчался на ДТП, с места которого пытался скрыться пьяный водитель.

Как сообщили в УВД, сотрудники ГАИ включили проблесковые маячки и звуковую сигнализацию и заблаговременно выехали на полосу встречного движения. При повороте с ул. Объездной на ул. Лазурную произошло столкновение с BMW. Автомобиль ГАИ ударился об осветительную мачту и вылетел на обочину. Находившегося в момент аварии на пассажирском сиденье сотрудника ГАИ выбросило из машины на несколько метров. Он до сих пор в реанимации в крайне тяжелом состоянии.