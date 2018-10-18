﻿ В космосе впервые создали аномальную материю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В космосе впервые создали аномальную материю

19.10.2018 16:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международная группа исследователей впервые создала конденсат Бозе — Эйнштейна в космическом пространстве в условиях нулевой гравитации. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, пишет Lenta.ru.


Изображение: phys.org / CC0 Public Domain

Конденсат Бозе — Эйнштейна представляет собой вещество, образованное бозонами — частицами, которые могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Это отличает их от фермионов (например, электронов), в отношении которых действует принцип запрета Паули.

Данное свойство позволяет бозонам при сверхнизких температурах демонстрировать видимые невооруженным глазом квантовые эффекты, например, сверхтекучесть, при которой квантовая жидкость может просачиваться через трещины без трения. Если квантовая жидкость образует кристаллы, то такую материю называют сверхтекучим твердым телом (supersolid).

По мнению ученых, подобное состояние вещества может оказаться полезным для создания сверхчувствительных датчиков, способных зафиксировать, например, гравитационные волны. Однако получение конденсата Бозе — Эйнштейна в присутствии гравитации затруднительно, поэтому ученые попытались создать его в условиях свободного падения. Исследователи создали компактное электронное устройство, способное охладить атомы рубидия-87 до сверхнизких температур, и доставили его на высоту 243 километра на борту ракеты.

Конденсат Бозе — Эйнштейна был произведен за 1,6 секунды. Пока ракета падала на Землю, устройство успело за шесть минут провести 110 запрограммированных экспериментов.

Ранее, в августе, сообщалось, что ученые НАСА впервые создали на борту Международной космической станции (МКС) конденсат Бозе — Эйнштейна, охладив атомы рубидия до температуры, равной одной десятимиллионной части градуса выше абсолютного нуля. Это примерно на три градуса ниже, чем средняя температура космического пространства.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конденсат Бозе - Эйнштейна был произведен за 1,6 секунды.
 
Новости дня
Новости разные
 
США вернули Беларусь в свою внешнеполитическую повестку?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика