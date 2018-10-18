Вместо каникул: президент предложил отправлять студентов летом в армию

Александр Лукашенко во время визита в Гродно 19 октября предложил отправлять студентов летом в армию. Президент полагает, что такой опыт им пригодится в будущем.

Во время встречи со студентами, Александр Лукашенко предложил летом тренировать в молодых людях мужественность за счет отправки в армию.

«Скосишь от армии − потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы», - заявил Лукашенко.

Он предложил отправлять студентов на пару летних месяцев (во время каникул) в армию, причем отправлять после каждого курса: например, после первого курса давать им начальную военную подготовку, а после второго освоить специальность, исходя из умений и склонностей студента.

«В зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать. После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее», − добавил президент.