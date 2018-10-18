Телефоны «Доверия»
(экстренной психологической помощи)
|
Регион
|
Телефон
|Республиканская
«Детская телефонная линия»
|8-801-100-1611
|г. Минск:
|для взрослых
|8 017290 44 44
8 017290 43 70
|для детей и подростков
|8 017263 03 03
|г. Брест
|8 016240 62 26
|г. Витебск
|8 021261 60 60
|г. Гомель
|8 023231 51 61
|г. Гродно
|170 (номер доступен только для жителей Гродненской области)
|г. Могилев
|8 022247 31 61
|Минская область
|8 017202 04 01
Центры дружественного отношения к подросткам
(информация по данным сайта:
г.Минск
Октябрьский р-н, ЦДП «Галс» УЗ «13-я городская детская клиническая поликлиника» Ул. Кижеватова, д.60, корп. Д тел. 375(017) 398-31-63;
Первомайский р-н, ЦДП «Вместе» УЗ «11-я городская детская поликлиника»
ул.Никифорова, 5 тел. 375(017) 264-36-39
Ленинский р-н, ЦДП «Парус надежды» УЗ «7-я городская детская поликлиника» ул.Плеханова, 127 тел. 375(017) 368 32 34
Заводской р-н, ЦДП «Успех» УЗ «23-я городская детская поликлиника» ул.Герасименко, 22,корп2, тел. 375(017) 291-20-39
Советский р-н, ЦДП«Ювентус» УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 тел. 375(017) 261-02-19
Московский р-н, ЦДП «Доверие» УЗ «8-я городская детская поликлиника»
ул. Есенина, 66 тел. 375(017) 272-22-94
Центральный р-н, ЦДП «Синяя птица» УЗ «4-я городская поликлиника»
пр. Победителей 93, тел. 375(017) 369-74-00
Фрунзенский р-н, ЦДП «Юникс» УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника», ул. Налибокская,15 тел. 375(017) 209-85-61
Витебская область
ЦЗМ «Откровение» УЗ «Полоцкая детская поликлиника»
г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой,18 тел. 8(0214) 42-76-55
ЦЗМ «Диалог» УЗ «Новополоцкая детская поликлиника»
г. Новополоцк, ул . Калинина,5 тел. 8(0214)51-90-90: +375295945276
Витебский ЦЗМ г. Витебск, ул. Чкалова, 14 В тел. 8(0212) 57-24-71
справка 8 (0212)57-78-79
ЦЗМ «Надежда» УЗ «Оршанская центральная поликлиника» детская поликлиника №1 г. Орша, ул. Пионерская, 15 тел. 8(0216) 51-17-21
Брестская область
ЦДП «Вместе» УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1»
г. Брест, ул. Кирова, 82 тел. 8(0162) 20-96-71
ЦДП Надежда» УЗ «Пинская центральная поликлиника»
Филиал «Детская поликлиникаг. Пинск, ул. Завальная 18; тел.8(0165) 35-16-58
ЦДП «Контакт» УЗ «Барановичская детская городская больница»
г. Барановичи, ул. Чкалова 2 тел.8(0163)42-20-68
Консультативно-информационный центр «Диалог» УЗ «Столинская ЦРБ»
г.Столин, ул. Дзержинского, 102 тел. 8(0165)52-42-87
Гродненская область
ЦДМ «Контакт» филиал УЗ «Гродненская центральная городская
поликлиника» детская поликлиника №2
г. Гродно, ул. Гагарина, 18 тел.8 (0152) 96- 44- 66
ЦДМ «Позитив» г. Гроднотел.8 (0152)74-22-82
Гомельская область
Центр здоровья молодёжи «Юность» Филиал №3 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника» г. Гомель, ул.Быховская, 108 тел. 8(0232) 47-36-12, 47-86-14
ЦДП «Ветразь» УЗ «Жлобинская ЦРБ», детская поликлиника г.Жлобин,
ул. Воровского, 1; тел: 8(02334) 2-28-29
ЦДП «Новое поколение» УЗ «Светлогорская центральная районная больница» детская поликлиника г. Светлогорск, ул. Луначарского, 92
тел. 8(02342) 7- 07 — 19
ЦДП УЗ «Рогачевская ЦРБ» г. Рогачев, ул. Дзержинского, 17,
тел. 8(02339) 2-14-86
ЦДП «Гармония» УЗ «Речицкая центральная районная больница» родильный дом, женская консультация г.Речица, ул.Трифонова, 119
тел. 8(02340) 44393, 91133
ЦДП «Афродита» УЗ «Добрушская ЦРБ» г. Добруш, ул. Чапаева, 3
тел/факс: +375 (2333)7-64-37
Могилевская область
ДП «Импульс» УЗ «Бобруйская городская детская больница» филиал детская поликлиника № 2 г. Бобруйск, ул.Советская д.116 тел. 8 (0225) 70-43-53
ЦДП «Альтернатива» Филиал N 4 УЗ “ Могилевская детская поликлиника“
212036, г. Могилев, ул. Симонова, 55б тел. 488842, факс 8 (0222)484076
ЦДП «Доверие» УЗ «Горецкая центральная районная больница»
г. Горки пр.Интернациональный, 2 тел. 8 (0223) 3-615-05
Минская область
УЗ «Березинская центральная больница»
г. Березино, ул. М. Романович,6 тел.8 (01715)54229
ЦЗМ УЗ «Вилейская ЦРБ» г. Вилейка, ул. Маркова, 27
тел. 8 (01771) 5-64-51
ЦЗМ УЗ «Дзержинская центральная районная больница» детская консультация
г. Дзержинск, ул.Октябрьская,72 Тел.8 (01716) 6-51-99
ЦДП УЗ «Клецкая центральная районная больница»
г. Клецк, ул. Партизанская, 6 Тел.(8-01793) 53107
УЗ«Крупская центральная районная больница»
г. Крупки, ул. Черняховского, 2 тел.8 (017) 96-5 59 61
УЗ «Любанская центральная районная больница»
г. Любань, ул. Первомайская, 97А тел. 8 (01794) 54-1-34
УЗ «Молодечненская центральная районная больница», поликлиника № 1
г. Молодечно, ул.Ф.Скорины, 5 тел. 8 (0176) 769074
УЗ «Несвижская центральная районная больница»
г. Несвиж, ул.Сырокомли, 29 тел.8 (01770) 6 65 61
ЦПМ «Доверие» УЗ «Слуцкая ЦРБ»
Слуцк, ул. Чайковского, 21 тел. 8(01795) 5-31-10
ЦЗПиМ УЗ «Солигорская ЦРБ» г.Солигорск, ул.Коржа, 1 тел. 8 (0174) 22-11-22
ЦЗПМ УЗ «Столбцовская ЦРБ» г. Столбцы, ул. Ленинская, 164, тел.8 (01717) 54643
ЦДП УЗ «Червенская ЦРБ» г. Червень, ул. Барыкина, 60
тел.8(01714) 54783
ЦЗМиП « Доверие» УЗ « Борисовская ЦРБ», отделение ГУО « Социально – педагогический центр Борисовского района» г. Борисов, ул. 8 Марта, 6.
тел. 8 (0177) 6-67-10
ЦДП УЗ «Воложинская ЦРБ» г. Воложин, ул. М.Горького 13
тел. 8 (0177) 255733
ЦЗМиП УЗ «Жодинская центральная городская больница» городская поликлиника г. Жодино, ул. 50лет Октября, 17 тел.8 (01775) 3-48-46
УЗ «Копыльская центральная районная больница»
г. Копыль, ул. Советская, 50 тел.8 (01719) 54-3-04
Центр подростков и молодежи г. Логойск, ул. Победы, д.35.
тел. 8 (01774) 20-6-91
ЦЗПиМ УЗ «Минская ЦРБ» д.Боровляны, ул.Фрунзенская 1, поликлиника Минской ЦРБ, тел.5052585
ЦЗПиМ УЗ «Мядельская ЦРБ» г. Мядель, ул. Коммунистическая,23
тел. 59-1-35.
ЦЗПиМ УЗ « Марьиногорская ЦРБ» г. Марьина Горка,Пуховичский район, ул. Новая Заря 36 а, тел. 8(01713)60729
ЦДП «Родник надежды» УЗ «Смолевичская центральная районная больница»
222201 г.Смолевичи, ул. Первомайская, 101 тел. 8 (01776) 50834
ЦЗПиМ «Надежда» УЗ «Стародорожская центральная больница».
222910 Минская обл. г. Старые Дороги ул.Московская 82
ЦДП УЗ «Узденская ЦРБ» г. Узда, ул. Степанова, 11 Тел.(8-01718) 55576