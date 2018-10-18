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Телефоны «Доверия» (экстренной психологической помощи)

19.10.2018 — Разное | Новости Докшицы  
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Телефоны «Доверия» (экстренной психологической помощи)

Телефоны «Доверия»

(экстренной психологической помощи)

 

 

Регион

  

Телефон
Республиканская
«Детская телефонная линия»		 8-801-100-1611
г. Минск:
для взрослых 8 017290 44 44

8 017290 43 70
для детей и подростков 8 017263 03 03
г. Брест 8 016240 62 26
г. Витебск 8 021261 60 60
г. Гомель 8 023231 51 61
г. Гродно 170 (номер доступен только для жителей Гродненской области)
г. Могилев 8 022247 31 61
Минская область 8 017202 04 01

 

 

Центры дружественного отношения к подросткам

(информация по данным сайта:

http://junior.by/44-adresa-centrov-druzhestvennyx-podrostkam.html)

 

г.Минск

 

Октябрьский р-н, ЦДП «Галс»   УЗ «13-я городская детская клиническая поликлиника» Ул. Кижеватова, д.60, корп. Д  тел. 375(017) 398-31-63;

 

Первомайский р-н, ЦДП «Вместе» УЗ «11-я городская детская поликлиника»

ул.Никифорова, 5 тел. 375(017) 264-36-39

 

Ленинский р-н, ЦДП «Парус надежды» УЗ «7-я городская детская поликлиника» ул.Плеханова, 127 тел. 375(017) 368 32 34

 

Заводской р-н, ЦДП «Успех» УЗ «23-я городская детская поликлиника» ул.Герасименко, 22,корп2, тел. 375(017) 291-20-39

 

Советский р-н, ЦДП«Ювентус» УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 тел. 375(017) 261-02-19

 

Московский р-н, ЦДП «Доверие» УЗ «8-я городская детская поликлиника»

ул. Есенина, 66 тел. 375(017) 272-22-94

 

Центральный р-н, ЦДП «Синяя птица» УЗ «4-я городская поликлиника»

пр. Победителей 93, тел. 375(017) 369-74-00

 

Фрунзенский р-н,  ЦДП «Юникс» УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника», ул. Налибокская,15 тел. 375(017) 209-85-61

 

Витебская область

 

ЦЗМ «Откровение» УЗ «Полоцкая детская поликлиника»

г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой,18    тел. 8(0214) 42-76-55

 

ЦЗМ «Диалог» УЗ «Новополоцкая детская поликлиника»

г. Новополоцк, ул . Калинина,5   тел. 8(0214)51-90-90: +375295945276

 

Витебский ЦЗМ г. Витебск, ул. Чкалова, 14 В   тел. 8(0212) 57-24-71

справка 8 (0212)57-78-79

 

ЦЗМ «Надежда» УЗ «Оршанская центральная поликлиника» детская поликлиника №1  г. Орша, ул. Пионерская, 15 тел. 8(0216) 51-17-21

 

 

Брестская область

 

ЦДП «Вместе» УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1»

г. Брест, ул. Кирова, 82   тел. 8(0162) 20-96-71

 

ЦДП Надежда» УЗ «Пинская центральная поликлиника»

Филиал «Детская поликлиникаг. Пинск, ул. Завальная 18;   тел.8(0165) 35-16-58

 

ЦДП «Контакт» УЗ «Барановичская детская городская больница»

г. Барановичи, ул. Чкалова 2    тел.8(0163)42-20-68

 

Консультативно-информационный центр «Диалог» УЗ «Столинская ЦРБ»

г.Столин, ул. Дзержинского, 102   тел. 8(0165)52-42-87

 

Гродненская область

 

ЦДМ «Контакт» филиал УЗ «Гродненская центральная городская

поликлиника» детская поликлиника №2

г. Гродно, ул. Гагарина, 18 тел.8 (0152) 96- 44- 66

 

ЦДМ «Позитив» г. Гроднотел.8 (0152)74-22-82

 

Гомельская область

 

Центр здоровья молодёжи «Юность»  Филиал №3 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника»  г. Гомель, ул.Быховская, 108   тел. 8(0232) 47-36-12, 47-86-14

 

ЦДП «Ветразь» УЗ «Жлобинская ЦРБ», детская поликлиника г.Жлобин,
ул. Воровского, 1;    тел: 8(02334) 2-28-29

 

ЦДП «Новое поколение» УЗ «Светлогорская центральная районная больница» детская поликлиника г. Светлогорск, ул. Луначарского, 92

тел. 8(02342) 7- 07 — 19

 

ЦДП УЗ «Рогачевская ЦРБ»  г. Рогачев, ул. Дзержинского, 17,

тел. 8(02339) 2-14-86

 

ЦДП «Гармония» УЗ «Речицкая центральная районная больница»  родильный дом, женская консультация  г.Речица, ул.Трифонова, 119

тел. 8(02340) 44393, 91133

 

ЦДП «Афродита» УЗ «Добрушская ЦРБ» г. Добруш, ул. Чапаева, 3

тел/факс: +375 (2333)7-64-37

 

Могилевская область

ДП «Импульс» УЗ «Бобруйская городская детская больница» филиал детская поликлиника № 2  г. Бобруйск, ул.Советская д.116  тел. 8 (0225) 70-43-53

 

ЦДП «Альтернатива» Филиал N 4 УЗ “ Могилевская детская поликлиника“

212036, г. Могилев, ул. Симонова, 55б  тел. 488842, факс 8 (0222)484076

 

ЦДП «Доверие» УЗ «Горецкая центральная районная больница»

г. Горки пр.Интернациональный, 2  тел. 8 (0223) 3-615-05

 

Минская область

 

УЗ «Березинская центральная больница»

г. Березино, ул. М. Романович,6   тел.8 (01715)54229

 

ЦЗМ УЗ «Вилейская ЦРБ»  г. Вилейка, ул. Маркова, 27

тел. 8 (01771) 5-64-51

 

ЦЗМ УЗ «Дзержинская центральная районная больница» детская консультация

г. Дзержинск, ул.Октябрьская,72   Тел.8 (01716) 6-51-99

 

ЦДП УЗ «Клецкая центральная районная больница»

г. Клецк, ул. Партизанская, 6   Тел.(8-01793) 53107

 

УЗ«Крупская центральная районная больница»

г. Крупки, ул. Черняховского, 2   тел.8 (017) 96-5 59 61

 

УЗ «Любанская центральная районная больница»

г. Любань, ул. Первомайская, 97А   тел. 8 (01794) 54-1-34

 

УЗ «Молодечненская центральная районная больница», поликлиника № 1

г. Молодечно, ул.Ф.Скорины, 5    тел. 8 (0176) 769074

 

УЗ «Несвижская центральная районная больница»

г. Несвиж, ул.Сырокомли, 29    тел.8 (01770) 6 65 61

 

ЦПМ «Доверие» УЗ «Слуцкая ЦРБ»

Слуцк, ул. Чайковского, 21   тел. 8(01795) 5-31-10

 

ЦЗПиМ УЗ «Солигорская ЦРБ»  г.Солигорск, ул.Коржа, 1 тел. 8 (0174) 22-11-22

ЦЗПМ УЗ «Столбцовская ЦРБ» г. Столбцы, ул. Ленинская, 164, тел.8 (01717) 54643

 

ЦДП УЗ «Червенская ЦРБ» г. Червень, ул. Барыкина, 60

тел.8(01714) 54783

 

ЦЗМиП « Доверие» УЗ « Борисовская ЦРБ», отделение ГУО « Социально – педагогический центр Борисовского района» г. Борисов, ул. 8 Марта, 6.

тел. 8 (0177) 6-67-10

 

ЦДП УЗ «Воложинская ЦРБ» г. Воложин, ул. М.Горького 13

тел. 8 (0177) 255733

 

ЦЗМиП УЗ «Жодинская центральная городская больница» городская поликлиника  г. Жодино, ул. 50лет Октября, 17 тел.8 (01775) 3-48-46

 

УЗ «Копыльская центральная районная больница»

г. Копыль, ул. Советская, 50 тел.8 (01719) 54-3-04

 

Центр подростков и молодежи г. Логойск, ул. Победы, д.35.

тел. 8 (01774) 20-6-91

 

ЦЗПиМ УЗ «Минская ЦРБ» д.Боровляны, ул.Фрунзенская 1, поликлиника Минской ЦРБ, тел.5052585

 

ЦЗПиМ УЗ «Мядельская ЦРБ» г. Мядель, ул. Коммунистическая,23

тел. 59-1-35.

 

ЦЗПиМ УЗ « Марьиногорская ЦРБ» г. Марьина Горка,Пуховичский район, ул. Новая Заря 36 а, тел. 8(01713)60729

 

ЦДП «Родник надежды» УЗ «Смолевичская центральная районная больница»

222201 г.Смолевичи, ул. Первомайская, 101   тел. 8 (01776) 50834

 

ЦЗПиМ «Надежда» УЗ «Стародорожская центральная больница».

222910 Минская обл. г. Старые Дороги ул.Московская 82

 

ЦДП УЗ «Узденская ЦРБ» г. Узда, ул. Степанова, 11 Тел.(8-01718) 55576

 

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Вороновская газета
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Полымя
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