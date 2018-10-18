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Дембельский альбом. С элементами романтики (выпуск 9)

19.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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После затянувшегося «перемирия» наш конкурс армейских снимков, посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, возвращается на страницы газеты. Наверстывая упущенное, в сегодняшнем выпуске мы называем имя июльского триумфатора: статуэтка победителя присуждена десантнику В.Р. Якуте из г. Белоозерска.

Василий Романович службу проходил в период 1969–1971 гг. в 41-м отдельном парашютно-десантном инженерно-аэродромном батальное Тульской дивизии (Московская область). Задачей подразделения был захват тыловых аэродромов условного противника с последующим обеспечением посадки самолетов с техникой и живой силой. В письме в редакцию о своей армейской жизни он выразился так: «Служба интересная, с элементами романтики: только ветер, только ветер – возле самого виска… Но, с другой стороны, непростая и серьезная». А на присланном Василем Романовичем снимке запечатлен эпизод парашютной подготовки в зимних условиях (на фото В.Р. Якута крайний слева).

Дембельский альбом. С элементами романтики (выпуск 9)

«Большой разницы между зимними и летними прыжками нет, – рассказал в личной беседе Василий Романович. – Разве что, приземление мягче. Зато потом все снаряжение приходилось тащить на себе к пункту сбора. По пояс в снегу это было делать непросто». Всего за время службы герой публикации совершил 16 прыжков. На вопрос об устоявшемся в последние годы фирменном стиле десантников с разбиванием головой кирпичей и бутылок, В.Р. Якута ответил: «Были у нас ребята, способные на такие трюки, правда, нас все же учили выполнять сложную боевую задачу в тылу противника. Но главное, что к концу службы из вчерашних юнцов мы превратились в настоящих мужчин с взрослыми взглядами на жизнь».

Благодарим Василия Романовича за предоставленный снимок и поздравляем с заслуженной наградой. Напоминаем, что конкурс продолжается до конца года, поэтому ждем новых фотокарточек из дембельских альбомов березовчан. Высылайте их на адрес редакции: г. Береза, ул. Красноармейская, 22, а также по e-mail: foto@maiak.by. Не забудьте указать контактные телефоны и приложить небольшое описание к отправленным фото. Вспомним армейскую юность вместе!

Дмитрий МУЗЫКА. Фото автора и из личного архива героя публикации.

 
 
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После затянувшегося «перемирия» наш конкурс армейских снимков, посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, возвращается на страницы газеты....
 
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