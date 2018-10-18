«Пыль» убрана… И порядок должен быть всегда

В одном из сентябрьских номеров газеты был опубликован материал о совместном рейде сотрудников редакции и специалистов РЦГиЭ по проверке благоустройства и санитарного состояния территории г. Белоозерска и его окрестностей, где приведены как положительные, так и отрицательные факты соблюдения порядка на земле, которые можно пометить «в зоне особого внимания» и добавить «под контролем».

Естественно, мы отследили всех, кто попал под отметку «в зоне особого внимания», и получили от них соответствующие ответы, подтвержденные проделанной работой.

Песковскому лесничеству ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» вменялись в вину непроведение уборки лесных массивов, слабая (а может, уже устаревшая) агитационная работа по пропаганде чистоты леса, а также неприменение КоАП Республики Беларусь. И «лесное ведомство» от слов перешло к делу. К ежегодным графикам по уборке территории государственного лесфонда, вывозу бытовых отходов добавились фото- и видеоловушки камер фиксации, расположенных на территории, прилегающей к Белому озеру. Попавших в них главных героев за выброс мусора «одарили» четырьмя протоколами об административных правонарушениях.

Правда, суммами штрафов редакция не располагает, но если лесничество хочет, чтобы на закрепленных территориях был порядок, то «денежное вознаграждение» должно быть немалым, чтобы другим было неповадно.

Были устранены недостатки и на гребной базе Белоозерского филиала Брестского ЦОР по гребле: территория обкошена, подрост деревьев вырублен, и даже подъездная дорога прогрейдирована. Причем руководитель базы Анатолий Костог лод нашел и кому, и чем это сделать, хотя первоначально сетовал на кадровые и технические проблемы.

ГУПП «Березовское ЖКХ», которому всегда хватает работы по благоустройству и наведению порядка на земле, отчиталось о своей ремонтной деятельности. Так, организация регулярно, в соответствии с планом-графиком, проводит ремонт контейнерных площадок в г. Белоозерске. В 2018 году был проведен ремонт контейнерных площадок по следующим адресам: проспект Мира, 3а; зона отдыха Белого озера; ул. Энергетиков, 14. А до конца нынешнего года в планах коммунальников запланированы ремонты соответствующих площадок для сбора вторичных материальных ресурсов на проспекте Мира возле домов 3в, 8, 9, 12–18.

Навело ЖКХ должный порядок и на городском кладбище и прилегающих к нему территориях, объяснив переполненные контейнеры большим количеством мусора и веток, скопившихся в результате проведенного накануне субботника. Это, кстати, обычное дело после любого мероприятия по благоустройству. Вывоз отходов с кладбища проводится регулярно в рабочие дни, не реже двух раз в неделю.

Также наведен порядок на территориях, прилегающих к гаражным кооперативам.

А закончить «пыльную» тему, поднятую накануне празднования юбилея города энергетиков, хочется словами председателя Березовского райисполкома Леонида Мартынюка из интервью нашей газете, о том, что мы благоустраиваем наши города, агрогородки и села не ради юбилеев, а для комфорта и удобства населения.

Действительно, каждому из нас хочется жить в чистом месте. И это зависит, прежде всего, от нас самих.

Генрих УСПЕНСКИЙ.