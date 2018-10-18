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Юридическая консультация: оформление завещания главным врачом

19.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Граждане часто обращаются в нотариальную контору с просьбой выехать на вызов в больницу для удостоверения завещания от имени лица, находящегося там на лечении.

В соответствии со статьей 1047 Гражданского кодекса Республики Беларусь к нотариально приравненным завещаниям относятся и завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными  врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов.

Завещание может быть написано завещателем или записано должностным лицом со слов завещателя в присутствии свидетеля, который подписывает завещание. Как в первом, так и во втором случае при удостоверении завещания должностное лицо лечебного учреждения устанавливает личность и дееспособность завещателя и свидетеля. Свидетелю и подписавшемуся лицу вместо завещателя ввиду его болезни (неграмотности) разъясняется требование о соблюдении тайны завещания.

Документ составляется и удостоверяется в двух экземплярах: один выдается на руки завещателю, другой должен быть направлен должностным лицом, удостоверившим завещание, через Главное управление юстиции областного исполнительного комитета в нотариальную контору по месту жительства завещателя на хранение. 

Например, если в Брестской областной больнице находится на излечении гражданин из города Белоозерска, завещание от его имени может быть удостоверено по его просьбе лечащим, дежурным или главным врачом. После чего должностное лицо, удостоверившее завещание, обязано один экземпляр завещания отдать завещателю, а второй направить через Главное управление юстиции Брестского областного исполнительного комитета в нотариальную контору города Белоозерска Брестской области.

Что делать, если главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач учреждения,
в котором находится гражданин на излечении, отказывает в удостоверении завещания? Тогда по письменному заявлению заинтересованного лица, которому отказано в удостоверении завещания, должностное лицо излагает в письменной форме причины отказа путем вынесения постановления (приказа) об отказе в удостоверении завещания и разъясняет порядок его обжалования.

Настоящее законодательство, предоставив право удостоверения завещания главными  врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений гражданам, находящихся на излечении, позволяет последним удостоверить завещание, не прибегая к помощи нотариуса.

Ванда ПОПКО, нотариус Брестского нотариального округа.  

 
 
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Граждане часто обращаются в нотариальную контору с просьбой выехать на вызов в больницу для удостоверения завещания от имени лица, находящегося там на лечении.
 
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