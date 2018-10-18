Мысли вслух. Острова в океане

Мария Мшар, социальный педагог СШ №3 г. Березы, 23 года.

Мое личное мнение – нельзя запрещать ребенку мечтать.

По образованию я магистр социологических наук.

Главное, что у меня есть работа и отличный коллектив. И «третья» школа – хорошая площадка для профессионального старта, личностного роста и развития. Есть поговорка «Хорошо там, где нас нет», но мне хорошо и комфортно здесь.

Сознательность – способность принять выбор.

Мне страшно оттого, что люди не могут найти себя, а всё мечутся. Я поступил, а это оказалось не мое. А потом и работа не та, и коллектив плохой, и платят мало...

Деньги не портят людей. Они всего лишь показывают сущность человека.

Береза – это мое и желание, и распределение. Это звучит очень сентиментально, но я скучала по своей маме, которая живет здесь.

Для того чтобы дети были организованны, нужно организовать работу родителей, учителей, школы, межведомственных структур. Поэтому моя работа больше распространяется на взрослых.

С родителями работать сложно. По их мнению, школа вмешивается в личные дела семьи. А ведь нужно не просто родить ребенка, но и правильно его воспитать. За это несут ответственность родители и учреждение образования. Каждый выпускник представляется, из какой школы он выпустился, какой рейтинг у этой школы. А «третья» школа держит свою репутацию и имидж.

Я не люблю легких путей.

Главное, чтобы в семье все было в порядке, ведь мы там проводим большую часть своей жизни.

Я из тех людей, которым не скучно самим с собой.

У меня привычка читать книги, которые садят зрение. Я предпочитаю больше философскую литературу – Эрих Фромм, Симона де Бовуар, Хана Арендт, сейчас я читаю Николая Бердяева и Альбера Камю. У меня большая библиотека.

Мы не обходим, мы находим выход из любой ситуации!

Главное – воспитать сознательно го человека, который будет способен сам за себя принимать решения.

Между теорией и практикой, как оказалось, абсолютный разрыв. И в школе я, по сути, учусь заново.

Любая работа должна быть выполнена безупречно – к такой работе и нужно стремиться.

У меня есть цель стать доктором социологии.

Существует мнение о том, что в Беларуси на социологов учат, но у социологов нет работы. Да есть у социологов работа! Ее сегодня может быть просто институционально нет.

Больше всего огорчает нетерпимость. Она неявна, но существует в обществе. Эта нетерпимость тесно связана с непониманием, и возникает она от непонимания. Решение: нужно разговаривать друг с другом, слушать и слышать другого человека.

Дети – они восприимчивы.

Проблема Березы как города – велодорожки. С этим здесь все очень плохо.

У нас бесконечно много говорят о том, что вот образование плохое. Тогда начните учиться! Что плохо работать. Начните тогда сами работать! Это называется политика примера.

Обидеть меня не каждый сможет.

Для меня не существует проблемы отцов и детей. Хотя я не всегда понимаю, например, 12-летних – у нас культурный уровень разный. Но это не значит, что я не могу понять совсем.

У меня есть некоторый страх, что я не смогу сделать то, что должна. Но все эти цели ставлю я себе сама.

Я и рубля не потрачу на казино. Лучше пойду в книжный и куплю себе что-нибудь.

Разочаровывает «абыякавасць» белорусов, которую они маскируют под «памяркоўнасць». А нужно всегда идти вперед и что-то делать.

Мы сейчас разговариваем, и я понимаю, что у меня все здорово.

Токсичных людей стараюсь обходить и ограничивать с ними общение. Здесь пока таких не встречала. А может быть, меня они и сами обходят.

Мои друзья – люди, которые любят жизнь.

Я рада тому, что у меня сейчас есть возможность стремиться к идеалу – созданию образованного, сознательного, здорового общества по Фромму. У Эриха Фромма, кстати, есть работа «Революция надежды», в которой говорится, что мы должны стремиться к этому, и неважно, произойдет это при нашей жизни или после. Наша же поговорка «На мой век хватит» – ужасна.

Всегда смеюсь над собой.

Если решение принято, то нужно стоять до конца.

Прочитайте обязательно «Острова в океане» Э. Хемингуэя. Сама я очень боялась читать эту книгу. Взяв нового автора, нужно еще знать, с чего начинать. Если начать Хемингуэя со «Смерти после полудня» (про корриду), писатель будет закрыт навсегда, потому что читать это его эссе невозможно – оно не для каждого.

У меня вся жизнь яркая, а каждое событие – особенное.

Педагоги должны выступать примером для детей. Нас видят, на нас смотрят.

Когда уже, в конце концов, на каждом предприятии будут работать социологи? На каждом предприятии и в любой организации должен работать социолог! Я просто сплю и вижу, когда наступит это время.

Записал Николай СИНКЕВИЧ. Фото автора.