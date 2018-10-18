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В Беларуси начинается похолодание

19.10.2018 — Разное | Герой працы  
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В Беларуси начинается похолоданиеВ Беларуси начинается похолодание
В Беларуси к выходным ожидается похолодание, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Антициклон, подаривший солнечную и очень теплую для этого времени погоду, отступает на Поволжье, и в последний день рабочей недели на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух северных широт. И хотя в предстоящие выходные дни дождей будет немного, температурный фон существенно понизится", - рассказали синоптики.
В пятницу, 19 октября, при повышенном фоне атмосферного давления через территорию Беларуси будет смещаться малоактивный фронтальный раздел. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны возможен небольшой дождь. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью - 3-9 градусов тепла, днем будет в основном 11-17 выше нуля, лишь по югу страны - до плюс 19.
В выходные дни погодные условия на территории страны будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных широт.
В субботу, 20 октября, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в некоторых районах по юго-западу возможны небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Ночью ожидается от 1 до 8 градусов тепла, по северу возможны заморозки до минус 3. Днем прогнозируется 7-13 градусов тепла, по югу - до 15 со знаком плюс.
В воскресенье, 21 октября, будет преимущественно без осадков, лишь в некоторых районах по юго-западу страны возможны небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью - в основном 1-6 градусов тепла, местами, преимущественно по северо-востоку Беларуси, заморозки до нуля - минус 3. Днем будет от 6 до 12 градусов тепла.
В понедельник, 22 октября, ночью без осадков, днем атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы, обусловит по северо-западу страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки до нуля - минус 4, в некоторых районах минимальная температура воздуха не опустится ниже 1-4 градусов тепла. Днем прогнозируется от 6 до 13 выше нуля.
 
 
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В Беларуси начинается похолодание В Беларуси к выходным ожидается похолодание, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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