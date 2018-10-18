Зачем коучи пропагандируют мазохизм

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Для сравнения: про выход из зоны комфорта - 35000 запросов в Яндексе, про вход - 114. Это просто мазохизм какой-то.

Так считает Нана Хочолава - тоже, кстати, коуч:

- Периодически меня спрашивают, а как правильно выходить из зоны комфорта. И каждый раз меня интересует, почему еще ни разу не спросили, как в нее заходить?

Зона комфорта - это один из таких "хрен-поймешь-что-такое" терминов. По логике вещей – это должно быть место, в котором хорошо, приятно и вообще, но потом вдруг выясняется, что там не так-то уж и хорошо. Тогда какая это нафиг зона комфорта?

Когда-то давно я тоже выходила из зоны комфорта, под руководством всяких гуру. Потом наткнулась на технологии работы с подсознанием и параллельно начала чистить мозг от хлама, формировать новые привычки и вообще занялась психологией в ее классическом и неклассическом вариантах, и в какой-то момент задала себе вопрос: «Дорогая Нана, вот ты тут пытаешься энное количество лет выходить из зоны комфорта, ты делаешь это черед силу, через сопротивление, ломая себя (ну да, это же выход из зоны комфорта, это и должно быть некомфортно), а жизнь у тебя улучшилась? Я не знаю, денег стало больше, времени, любви, отношения появились/улучшились?» В общем, позадавала я себе эти вопросы, сравнила свою жизнь до и после, и бросила духовно расти.

Потому что если в результате вашего духовного роста ваша жизнь не стала лучше, то вы занимаетесь какой-то хренью. И духовным ростом называете свои невротические запросы и реакции.

В общем, я бросила страдать фигней, и стала налаживать свою жизнь - удовлетворять базовые потребности, зарабатывать деньги, уделять время себе любимой, разбираться со своими детскими травмами, менять систему убеждений, смотреть по сторонам и видеть прекрасное в неидеальном. Начала системно учиться тому, как устроен человек, его мозг, как и почему человек принимает решения, почему менять привычки сложно и не получается и т.д. Т.е. фактически начала делать все то, что наполняет эту самую жизнь, то из чего жизнь и состоит.

И как-то для себя решила, что я навыходилась из зоны комфорта, теперь попробую сделать свою жизнь комфортной. Не потом когда-нибудь, когда достигну духовного просветления, а сейчас.

Ведь если посмотреть на ситуацию со стороны, всех, кто ступает на путь духовных исканий, цепляют на вполне себе простую наживку: ты сейчас быстро просветлишься, и у тебя все будет. Но просветлиться быстро почему-то не получается. И тогда начинается – ты недостаточно выходишь из зоны комфорта, ты плохо стараешься, ты должен ... и тогда…

И нам так хочется побыстрее духовно вырасти, что мы бежим вприпрыжку духовно расти, чтобы, на самом деле, получить вполне себе земные и не так чтобы уж очень сложнодостижимые вещи. И так увлекаемся процессом духовного роста, что не задумываемся, что на самом деле нам же не духовный рост нужен, мы же материального изначально хотели, да и сейчас хотим.

Нам не приходит в голову, что если я просто буду делать что-то (карьеру, зарабатывать деньги, схожу к психологу, чтобы понять, что именно меня держит или беспокоит и что именно мне не дает быть счастливым, прочие конкретные шаги, направленные на конкретные и приземленные цели), то эти конкретные шаги через какое-то время дадут мне желаемый результат безо всякой духовной работы. Точнее, именно это и есть та самая духовная работа - получение и проживание опыта в течение жизни.

Но вернемся к выходу из зоны комфорта, а точнее, к тому, почему для меня выход из зоны комфорта – штука странная...

У человека в эволюционных настройках заложены 2 базовые функции:

1. Витальная - отвечающая за выживание и завязанная на инстинкте самосохранения

2. Творческая - отвечающая за развитие, накопление опыта и передачу опыта потомству, выявление оптимальных стратегий выживания и т.д. В общем, все, что связано с накоплением знаний, которые обеспечивают более успешную жизнь и облегчают выживание.

Так вот, включаются функции поочередно. Если организм чувствует опасность, нестабильность, нехватку, если мозг считывает время, как кризисное или нестабильное, то включается режим выживания. Включенная витальная функция замыкает все циклы на себя, и мы экономим ресурс, тратя его только на то, что поддерживает жизнь и позволяет протянуть подольше. Причем, это не только на уровне действий, это еще и не уровне биохимии. Кризис - это стресс. Если организм находится в стрессовом состоянии, то у нас повышается уровень кортизола - т.е. организм выключает ресурсоемкий процесс синтеза белков и депонирует полученные каллории в жир, чтобы иметь быстрый доступ к ресурсу, в случае чего.

Если мы ожидаем опасности или ухудшения ситуации, то балансировать наше эмоциональное состояние организм будет посредством гормональной компенсации: адреналин, нор-адреналин, бета-эндорфин, тироксин, пролактин, кортизол и т.д. Они позволяют нам выживать и компенсировать стресс, но если стресс длится долго, то перестраивают систему под постоянные стрессовые условия. Пока организм справляется с нагрузками, все бы ничего, но в какой-то момент организм перестает справляться, и человек начинает чувствовать себя плохо, заболевать, причем заболевать серьезно.

Как только кризисное время заканчивается, или появляется уверенность, что я с этим объемом проблем справлюсь, у меня хватает ресурса, то организм переходит в более расслабленное состояние и накапливает уже излишки. Когда излишки уже имеются, и у подсознания есть основания считать, что случись сейчас голод - я его спокойно переживу, то витальная функция переходит в фоновый режим и включается творческая функция. И вот тут то мы начинаем тратить ресурс. Кстати, любовь и секс, например, относятся к творческим функциям. И вероятность создать хорошие отношения имеется, только если у вас есть излишки ресурса. И врачи в один голос утверждают, что на фоне постоянного стресса либидо снижается. И всякое такое.

Так вот, когда включена витальная функция - вы в зоне дискомфорта и стресса, все системы находятся в состоянии повышенной готовности, вы готовитесь справляться с трудностями, зарабатывать и копить. Когда включена творческая функция, то вы чувствуете уверенность в собственных силах, у вас достаточный запас прочности - и именно это состояние, по сути, является зоной комфорта. Потому что в ваших ощущениях вам ничто не угрожает. Вам спокойно, вы уверены в завтрашнем дне, вы можете расслабиться. У вас хватает ресурса и для того, чтобы удовлетворить свои потребности и для того, чтобы в случае необходимости поделиться с ближним.

И если честно, то любая благотворительность, любое развитие, любой прогресс возможен только когда у человека включена творческая функция, т.е. он находится в зоне комфорта. Когда у тебя есть излишки, ты ими легко делишься - у тебя же еще есть.

И для меня остается загадкой, почему же так распространено мнение, что нужно обязательно выходить из зоны комфорта?

При этом, если посмотреть на основные претензии людей к государству, очевидно, что это претензии относятся к удовлетворению базовых потребностей. Т.е. в вину власти ставится, что основная масса населения находится постоянно в витальной стадии, и при этом эти же люди еще пытаются выйти из зоны комфорта куда-то дальше. Куда уж дальше? Для сравнения про выход из зоны комфорта 35000 запросов в Яндексе, про вход 114. Это просто мазохизм какой-то.

Мы страдаем, и хотим жить лучше, но для этого давайте пострадаем еще больше, чтобы уж точно и наверняка, потом, когда-нибудь нам стало хорошо.

Более того, если представить, что по пути к просветлению ты должен все время находиться в зоне дискомфорта, то это фактически призыв истощить свой организм. Наш организм просто физически не может все время находиться в гормональном дисбалансе. Он начинает болеть. Нужно ли просветление такой ценой? Я себе бы такого не пожелала. Да и вам не советую.

Теперь о том, почему мы все-таки выбираем страдать и откладываем счастливую жизнь "на потом".

Понятно, что запрос на хорошую, сытую и комфортную жизнь – в нашей стране в себе содержит внутреннее противоречие. Точнее, сам запрос нет, но вот лимбическая система с ее 450 миллионами лет эволюции, с одной стороны, считает сытую жизнь необходимостью, а подсознательные программы учитывают исторический опыт последнего столетия и формируют запрет на благополучие. Ибо в истории страны быть богатым - опасно для жизни. И деньги – это плохо, грязно, опасно. Зато духовность - это хорошо. Особенно, когда в награду за праведность нам выдадут еще и премиальные и сытую жизнь в качестве бонуса.

И человек оказывается в положении тянитолкая - инстинкты тянут в одну сторону, подсознательные программы - в другую. Человек завис и сдвинуться не может. И тут ему говорят: "Ну, вот духовная работа - это ведь не желание денег и материального напрямую, но материальную составляющую тоже наладит." И все, человек в игре. Точнее, в духовной работе. Только подсознательные программы-то ведь никто не отменил, и работать они будут также. И расти ты будешь духовно, обосновывая, что деньги это не главное. Но если деньги - это не главное, то именно их ты и не получишь. Поэтому, если хочешь денег или уверенности в завтрашнем дне, или славы, или чтобы тебя любили - это все может быть духовной работой, но только в том случае, если ты заявишь их как цель, и будешь к ним идти накапливая опыт, реализуя желания, приобретая осознания. А сама духовная работа как цель - бессмысленна. Потому что никто не знает критериев достижения этой цели. Ну как понять что ты уже достиг просветления? Левитировать начнешь? Или что?

Но вернемся к выходу из зоны комфорта. Исследования медиков и нейробиологов утверждают, что ваш организм скорее заболеет, чем просветлится, если вы ему не будете давать передышек.

Если удерживать себя в состоянии стресса, то добиться любой цели будет не просто сложно, а невозможно. Даже духовного роста. Человеческий мозг обладает такой чудесной системой мотивации – если мы в ресурсе, если жизнь удалась, то все остальное удается легко и просто. И еще радостно. Т.е. практически все гормоны радости облегчают наше движение к цели. Дофамин, так тот просто мотивационный гормон. Без него с дивана сползти трудно. Так вот, если вы все время в стрессе, организм начинает консервировать все свои нормальные процессы, и выработку дофамина, серотонина, окситоцина в том числе. И добиваться цели становится сложнее. Действия человек начинает совершать только через волевое усилие, и тратить на любое действие больше сил, чем это необходимо. И время достижение цели растягивается в плюс бесконечность.

Понятно, что в таких условиях до просветления как до луны.

В общем, для меня выход из зоны комфорта – это такой сферический конь в вакууме, про которого все знают, что он нужен, но никто не может объяснить, зачем и как он работает. Я не исключаю, что на самом деле под фразой "выход из зоны комфорта" люди подразумевают что-то иное, но сколько-нибудь обоснованного объяснения я не встречала.

Нет, сейчас мне, конечно, знающие люди набегут объяснять, что зона комфорта - это когда ты лежишь на диване и ничего не делаешь, а твоя жизнь как была "серая убогая и несчастная", так ею и остается. Так вот, если это выглядит как зона комфорта, то извините, у автора термина проблемы с семантикой. И потом, мало кто из духовных вдохновителей знает, что если подсознание посчитает и решит, что внутреннего ресурса на достижение цели недостаточно, то с дивана вы не слезете, даже будучи высоко духовной личностью. И будете вы прокрастинировать и саботировать свои высокие цели, несмотря на всю свою духовность.

И последнее: речевой аппарат у человека формируется к 7 годам. К этому возрасту у детeй формируется «чувство языка» (интуитивное чувствование языковой нормы употребления единиц языкa), что обеспечивает правильное употребление в самостоятельных высказываниях всех грамматических категорий и форм слов. Т.е. языковое восприятие пары "комфорт - дискомфорт" сформировано уже у 7 годам и всеми говорящими на этом языке будет восприниматься одинаково: комфорт – это хорошо, приятно, спокойно; дискомфорт – неприятно, неудобно, плохо. И даже если тебе объяснили, что выход из зоны комфорта - это что-то конкретное и отличающееся по значению от того, что принято в языке, то твой, сформированный к 7 годам, понятийный аппарат будет автоматически включать логическую цепь - «выход из зоны комфорта = дискомфорт». И мозг будет сопротивляться и духовной работе, и выходу из зоны, где ему хорошо и спокойно:)

Так что прежде чем откуда-то выйти, туда стоит войти. Поэтому на месте духовно ищущих, я бы озадачилась тем, как попасть в зону комфорта.