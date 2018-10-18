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Лукашенко: я категорически против слепого копирования чужих систем образования

19.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает категорически против слепого копирования чужих систем образования. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я категорически против того, чтобы мы слепо копировали чужие системы образования, у нас своя неплохая. Эту систему ломать не надо, ее надо совершенствовать, приспосабливая к современным условиям", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Беларуси порой предпринимаются попытки сломать существующую систему образования и привнести в нее не всегда положительные новшества. "Может быть, не так, но у меня сложилось такое впечатление, что всех начали делать бакалаврами, загонят всех в магистратуру - вот тогда ты будешь действительно специалистом. Это неправильно, - считает Президент. - Специалист - это тот, кто получает высшее образование в университете. Хочешь быть ученым - пожалуйста, иди в магистратуру, аспирантуру".

Александр Лукашенко добавил, что в скором времени проведет совещание, во время которого члены правительства доложат, как выполняются его поручения по развитию системы высшего образования в стране.

"Я смотрел на ваших ребят, которые представляли свои работы, и меня не покидала мысль: да нормально ребята, абсолютно, как у нас принято говорить, на европейском уровне. Они даже выше их. Зачем, спрашивается, ломать образование в университете? Точно так и в других вузах. Совершенствовать - надо. Но для этого нам не надо ни систему ломать, ни наших людей. Нужны современное оборудование, методики, общение, чтобы вы видели, какого уровня достигли ваши конкуренты. И в этой конкурентной борьбе надо побеждать, если мы хотим чего-то добиться", - убежден глава государства.-0-

http://www.belta.by/printv/president/view/lukashenko-ja-kategoricheski-protiv-slepogo-kopirovanija-chuzhih-sistem-obrazovanija-322279-2018/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает категорически против слепого копирования чужих систем образования. Об этом глава государства заявил сегодня...
 
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