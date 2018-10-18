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Картины Левитана, игры и "застывший" город. Топ-3 событий этих выходных в Могилеве
Вы же не собираетесь скучать в эти выходные перед телевизором? AFISHA.TUT.BY знает обо всем, что происходит в Могилеве. И вот вам топ-3 событий, на которые можно сходить в этот уикенд.
Как насчет высокого искусства? В музее Бялыницкого-Бирули выставлены 20 произведений сподвижников, коллег и друзей Витольда Каэтановича. В том числе картины Левитана, Грабаря, Жуковского. Некоторые из работ впервые покинули стены Третьяковской галереи. Ну и на
И еще немного искусства — теперь уже в фото. В выставочном зале на улице Болдина, 1, открылась выставка по итогам фотоконкурса «Могилев и могилевчане». На снимках — застывшие мгновения и уже история города. А может, вы и себя найдете на фотографиях? И поспешите: эти выходные —
По субботам в тайм-кафе «Небо»
Адрес: улица Ленинская, 7.
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