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Картины Левитана, игры и "застывший" город. Топ-3 событий этих выходных в Могилеве

19.10.2018 17:03 — Разное | Tut.by  
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Вы же не собираетесь скучать в эти выходные перед телевизором? AFISHA.TUT.BY знает обо всем, что происходит в Могилеве. И вот вам топ-3 событий, на которые можно сходить в этот уикенд.


Исаак Левитан, «Над вечным покоем». Фото: maxpark.com

Как насчет высокого искусства? В музее Бялыницкого-Бирули выставлены 20 произведений сподвижников, коллег и друзей Витольда Каэтановича. В том числе картины Левитана, Грабаря, Жуковского. Некоторые из работ впервые покинули стены Третьяковской галереи. Ну и на отреставрированный музей тоже стоит посмотреть.


Фото: Артем Кокин

И еще немного искусства — теперь уже в фото. В выставочном зале на улице Болдина, 1, открылась выставка по итогам фотоконкурса «Могилев и могилевчане». На снимках — застывшие мгновения и уже история города. А может, вы и себя найдете на фотографиях? И поспешите: эти выходные — последние дни экспозиции.


Фото: coolbusinessideas.info

По субботам в тайм-кафе «Небо» проходит игротека, и 20 октября — не исключение. В 15.00 тут начинают «рубиться» в настольные игры. С собой можно брать еду. Входной билет — 6 рублей.

Адрес: улица Ленинская, 7.

Все события, которые проходят в Могилеве, а также кино- и театральную афишу смотри на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
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