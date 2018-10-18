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С 15 октября по 2 ноября в Глусском районе проходит пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров «За безопасность вместе!»

19.10.2018 — Разное | Радзiма  
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С 15 октября по 2 ноября в Глусском районе проходит пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров «За безопасность вместе!».

Статистика говорит о том, что главной причиной гибели людей от пожаров является незнание либо пренебрежение мерами безопасности, беспечные, неосторожные действия человека.

Акцент при проведении акции делается на помощи одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам, семьям, в которых дети находятся в социально опасном положении, и другим людям в приведении их домов и квартир в пожаробезопасное состояние.

Приглашаем всех жителей района принять участие в акции! Проверьте работоспособность автономных пожарных извещателей, а в случае отсутствия установите их в жилых помещениях. Кроме того, обратите внимание, исправны ли в ваших домах печки и электропроводка.

 Помните, что по закону ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников.

Глусский РОЧС

 
 
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С 15 октября по 2 ноября в Глусском районе проходит пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров «За безопасность вместе!». Статистика говорит о том,...
 
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