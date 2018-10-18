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Цены на газ для населения Украины с 1 ноября вырастут на 23,5%

19.10.2018 17:30 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о решении повысить с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - сказал В.Гройсман на заседании Кабинета министров, посвященному вопросу превышения цен на газ для населения в пятницу вечером.

Премьер отметил, что на протяжении долгого времени правительство Украины вело переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) для того, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня сотрудничества с Фондом.

"Мы начинали переговоры с того, чтобы повысить цену от действующей на 60%, но вследствие наших переговоров и компромисса нашли другой подход, и цены с 1 ноября на газ вырастут всего на 23,5%, не на 60%", - сказал он.

В.Гройсман добавил, что принимаемое решение очень сложное для каждого гражданина страны, но подчеркнул, что субсидиями будут обеспечены все, кто в них нуждается.

"Я думаю, что сторонников такого решения тут нет, но это абсолютно вынужденный шаг", - констатировал премьер.

Решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%, было поддержано единогласно на заседании Кабмина в пятницу.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже - до конца июля, августа, сентября, 18 октября и до 27 октября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от специальных обязательств (PSO) и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года решила их не выполнять.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

 
 
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о решении повысить с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%. "Цены с 1 ноября на газ вырастут только на...
 
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