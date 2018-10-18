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Набсовет Беларусбанка возглавил первый вице-премьер Турчин

19.10.2018 17:16 — Разное | Интерфакс  
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Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин возглавил наблюдательный совет крупнейшего белорусского банка ОАО "АСБ Беларусбанк".

Новый состав набсовета утвержден в пятницу на заседании общего собрания акционеров. Заместителем председателя набсовета избран министр экономики Дмитрий Крутой, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе банка.

Ранее набсовет Беларусбанка возглавлял начальник главного финансового управления Минского горисполкома Алексей Афанасьев, пост его заместителя занимал независимый директор Дмитрий Панков. Они остались в составе набсовета в качестве членов.

Количество членов набсовета сократилось с 11 до 9 человек. При этом из состава набсовета Беларусбанка вышли Василий Матюшевский (бывший первый вице-премьер, с 22 октября председатель правления Банка БелВЭБ), Владимир Зиновский (бывший министр экономики), председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев и министр финансов Максим Ермолович. Таким образом, количество представителей государства в набсовете Беларусбанка сократилось с 4 до 2 человек.

Как сообщалось, в сентябре Совмин Беларуси назначил новых руководителей экономического блока правительства представителями государства в ряд крупных банков. В частности, А.Турчин и Д.Крутой назначены представителями государства в государственный Беларусбанк.

Беларусбанк образован в июле 1991 года, преобразован в октябре 1995 года путем слияния со Сбербанком БССР, принадлежит государству и является крупнейшим из 24 действующих в стране банков. Активы банка по нацстандартам на 1 июля 2018 года составили Br27,03 млрд, что на 0,4% меньше по сравнению с началом года.

 
 
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Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин возглавил наблюдательный совет крупнейшего белорусского банка ОАО "АСБ Беларусбанк". Новый состав...
 
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