В Пакистане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Пакистане в 28 км к северо-востоку от города Мингора, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17:24 мск в пятницу землетрясения имел координаты 34.90 градуса северной широты и 72.64 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".