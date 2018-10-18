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В Бресте сожитель похитил у женщины сейф с деньгами и украшениями

19.10.2018 17:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Бресте разыскивается Миляев Олег Геннадьевич, который воспользовался доверием сожительницы и совершил хищение в особо крупном размере.  

По сведениям УВД Брестского облисполкома, 45-летний уроженец Казахстана подгадал момент, когда женщина вместе с семьёй ушла праздновать юбилей близкого родственника. В это время он проник в дом гражданки, откуда забрал сейф с деньгами и ювелирными изделиями.  

В Бресте сожитель похитил у женщины сейф с деньгами и украшениями
Фото: УВД Брестского облисполкома  

Сообщается, что разыскиваемый ведёт разгульный образ жизни, общителен, легко входит в доверие. На левом предплечье у гражданина есть татуировка. Подозреваемый может находиться в Беларуси, России, Казахстане.  

Правоохранители призывают тех, кто знает о местонахождении Олега Геннадьевича, сообщить об этом по телефонам: +375295209917, +375297244709, +37529826590 либо по номеру 102.  

В Бресте сожитель похитил у женщины сейф с деньгами и украшениями
Фото: УВД Брестского облисполкома  

За предоставление информации, которая поможет задержать злоумышленника, гарантируется вознаграждение.  

Весной 2018 года в Минске 19-летний парень украл из дома своей девушки шесть тысяч долларов и не воспользовался предложением её родителей вернуть деньги без привлечения правоохранителей.  

Потерпевшие обратились в милицию – здесь подробнее.  

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте разыскивается Миляев Олег Геннадьевич, который воспользовался доверием сожительницы и совершил хищение в особо крупном размере.   По...
 
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