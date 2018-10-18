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«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье
Тема самой крупной техногенной катастрофы ХХ века занимает большое место в экспозиции историко-этнографического музея Краснополья.
В витринах – экспонаты тех времён.
Тамара Коваленко, директор Краснопольского районного историко-этнографический музея:
Если бы этого не случилось, я жизнь района представляю совершенно иной.
Экспозиция музея находится в здании бывшего поповского дома.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Это родная вышиванка, типичная именно для этого района.
Но я из неё вырос.
В залах – вся история региона.
К примеру, такой красно-белый рушник с чёрными вкраплениями встречается только на территории Краснопольщины.
А это – крестьянская хата.
В конце ХІХ века население Краснополья на 86% было еврейским.
Несколько лет назад музей реконструировали, а в экспозиции возник зал археологии. Так сказать, летопись края от первобытно-общинного строя.
Тамара Коваленко:
Игорь Марзалюк:
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Тема самой крупной техногенной катастрофы ХХ века занимает большое место в экспозиции историко-этнографического музея Краснополья. В витринах – экспонаты тех...
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