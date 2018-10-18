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«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

19.10.2018 16:58 — Разное | СТВ  
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Тема самой крупной техногенной катастрофы ХХ века занимает большое место в экспозиции историко-этнографического музея Краснополья.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

В витринах – экспонаты тех времён.

Дозиметр, календарь и часы, которые остановились навсегда. 

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Тамара Коваленко, директор Краснопольского районного историко-этнографический музея:
Конечно, ущерб от радиации, возможно, ушло время, но, тем не менее, эхо и отголосок тех проблем, которые были более 30 лет, до сегодняшнего дня видны.

Нам, как коренным, понятно.

Если бы этого не случилось, я жизнь района представляю совершенно иной.  

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Экспозиция музея находится в здании бывшего поповского дома.

В своё время здесь жил и служил прадед Владимира Короткевича.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Это один из самых красивых костюмов. Это так называемый Краснопольский строй. И на территориях соседних районов так ходили.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Это родная вышиванка, типичная именно для этого района.

У меня самого такая была.

Но я из неё вырос.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

В залах – вся история региона.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

К примеру, такой красно-белый рушник с чёрными вкраплениями встречается только на территории Краснопольщины.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

А это – крестьянская хата.

И такие иконы могли писать лишь мастера с Посожья.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

В конце ХІХ века население Краснополья на 86% было еврейским.

И эта страница также отражена в инсталляции «Шаббатный стол».

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Несколько лет назад музей реконструировали, а в экспозиции возник зал археологии. Так сказать, летопись края от первобытно-общинного строя.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Тамара Коваленко:
Около 40 экспонатов Игорь Александрович передал нам после раскопок, которые проводились на территории нашего региона.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Игорь Марзалюк:
Самая древняя вещь – это шея мамонта и его ребро. Когда таял ледник, один из последних мамонтов отдал Богу душу, и его затянуло в болото, засыпало на несколько метров, и мы его нашли. В целом, в Краснопольском районе есть памятники, начиная с каменного века, начиная с эпохи мезолита и заканчивая средневековьем.

«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

 
 
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Тема самой крупной техногенной катастрофы ХХ века занимает большое место в экспозиции историко-этнографического музея Краснополья. В витринах – экспонаты тех...
 
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