«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Тема самой крупной техногенной катастрофы ХХ века занимает большое место в экспозиции историко-этнографического музея Краснополья.





В витринах – экспонаты тех времён.

Дозиметр, календарь и часы, которые остановились навсегда.









Тамара Коваленко, директор Краснопольского районного историко-этнографический музея:

Конечно, ущерб от радиации, возможно, ушло время, но, тем не менее, эхо и отголосок тех проблем, которые были более 30 лет, до сегодняшнего дня видны.

Нам, как коренным, понятно.

Если бы этого не случилось, я жизнь района представляю совершенно иной.





Экспозиция музея находится в здании бывшего поповского дома.

В своё время здесь жил и служил прадед Владимира Короткевича.









Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:

Это один из самых красивых костюмов. Это так называемый Краснопольский строй. И на территориях соседних районов так ходили.





Это родная вышиванка, типичная именно для этого района.

У меня самого такая была.

Но я из неё вырос.





В залах – вся история региона.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

К примеру, такой красно-белый рушник с чёрными вкраплениями встречается только на территории Краснопольщины.





А это – крестьянская хата.

И такие иконы могли писать лишь мастера с Посожья.





В конце ХІХ века население Краснополья на 86% было еврейским.

И эта страница также отражена в инсталляции «Шаббатный стол».





Несколько лет назад музей реконструировали, а в экспозиции возник зал археологии. Так сказать, летопись края от первобытно-общинного строя.





Тамара Коваленко:

Около 40 экспонатов Игорь Александрович передал нам после раскопок, которые проводились на территории нашего региона.





Игорь Марзалюк:

Самая древняя вещь – это шея мамонта и его ребро. Когда таял ледник, один из последних мамонтов отдал Богу душу, и его затянуло в болото, засыпало на несколько метров, и мы его нашли. В целом, в Краснопольском районе есть памятники, начиная с каменного века, начиная с эпохи мезолита и заканчивая средневековьем.



