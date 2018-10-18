Арина Соболенко − новичок года в мировом женском теннисе

Женская теннисная ассоциация (WTA) признала первую ракетку Беларуси Арину Соболенко новичком года. Этот год у неё выдался действительно выдающийся.

2018 WTA Newcomer of the Year: Aryna Sabalenka. What an incredible season for the 20-year-old, who took home two Premier titles including @connecticutopen @wuhanopentennis . #WTAFinals — WTA Insider (@WTA_insider) 19 октября 2018 г.

За этот год Арина Соболенко попала из конца первой сотни мирового рейтинга в элиту − она занимает 11-е место. В чемпионской гонке сезона она поднялась на 10-ю позицию − это значит, что если одна из участниц итогового турнира WTA (21-28 октября) снимется, Арина займёт её место.

В 2018 году Соболенко победила в 50 матчах из 74. Сейчас она занимает 15-е место в рейтинге WTA, а начинала год на 73-й позиции. В августе она выиграла свой первый титул в карьере − престижный турнир в Нью-Хейвене (США), немного позже победила и в Ухане (Китай). Также на её счету восемь побед над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.

Теннисисткой года признали первую ракетку мира румынку Симону Халеп. Она победила в 46 матчах из 57 за этот сезон. Она снялась с итогового годового турнира WTA из-за межпозвонковой грыжи.