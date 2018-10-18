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Европа впервые отправит космический корабль к Меркурию
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Человечество смогло отправить «Вояджер-1» за пределы Солнечной системы, изучить Луну и Марс, сфотографировать остальные планеты. Но одним из самых малоизученных объектов остаётся Меркурий − самая маленькая планета системы. Чтобы исправить это недоразумение, уже завтра, 20 октября, к ней отправится первая европейская космическая миссия. «Бепи Коломбо» прилетит туда в конце 2025 года,
Предшественники
На подготовку к запуску ушло почти десять лет. У «Коломбо» есть два предшественника. Первый − «Маринер-10», который три раза пролетел вокруг Меркурия в 1974-1975 годах. Это был не самый полезный полёт − технологии не позволяли сделать всё качественно. В 2004 году запустили американскую межпланетную станцию «Мессенджер», которая с 2011 по 2015 годы передавала данные с орбиты планеты. Теперь пришла очередь «Коломбо». Он пролетит мимо Венеры, поизучает и её. А в конце 2025 года он долетит до Меркурия и разделится на два искусственных спустника.
Зачем это нужно
Задача миссии − подробно изучить состав Меркурия и его магнитное поле. Также «Коломбо» поможет разобраться, как формируются планеты, которые расположены так близко к звезде. Из-за этой близости к Солнцу космическому аппарату нужно преодолеть колоссальное притяжение звезды. Отправить корабль даже к Плутону потребует меньше энергии.
С Земли понаблюдать за Меркурием тоже проблемно − его видно лишь по часу до восхода и заката. Опасно даже направлять телескопы в его сторону − можно повредить аппаратуру. Поэтому планета так слабо изучена. Известен разве что её размер и масса − втрое меньше Земли и в 20 раз легче.
Год на Меркурии вчетверо короче, чем на Земле: полный оборот вокруг Солнца он проделывает за 88 земных дней. А сутки там длятся 58 дней. За два года Меркурий только три раза оборачивается вокруг своей оси.
Корабль назвали в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо. Он же разработал теорию гравитационного манёвра, которая используется для полётов всех космических аппаратов.
«Бепи Коломбо» должен пролететь девять миллиардов километров − это вдвое больше радиуса всей Солнечной системы. Аппарат будет работать при температуре от -180 до +450 градусов Цельсия. Учёным пришлось хорошо продумать термозащиту. Одна из орбитальных станций (на которые разделится «Коломбо») будет постоянно вращаться вокруг своей оси, чтобы не оставаться повёрнутой к Солнцу только одной стороной.
Материалы, которые использовали для «Коломбо», применят и в других европейских проектах − в 2020 году планируют запустить солнечную орбитальную станции, а в 2022 отправить миссию для изучения спутников Юпитера.
Первые данные аппарат пришлёт через два года, когда будет пролетать мимо Венеры. Окончательно на орбиту Меркурия «Бепи Коломбо» выйдет 14 марта 2026 года.
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