ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европа впервые отправит космический корабль к Меркурию

19.10.2018 17:10 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Человечество смогло отправить «Вояджер-1» за пределы Солнечной системы, изучить Луну и Марс, сфотографировать остальные планеты. Но одним из самых малоизученных объектов остаётся Меркурий − самая маленькая планета системы. Чтобы исправить это недоразумение, уже завтра, 20 октября, к ней отправится первая европейская космическая миссия. «Бепи Коломбо» прилетит туда в конце 2025 года, пишет BBC.

Предшественники

На подготовку к запуску ушло почти десять лет. У «Коломбо» есть два предшественника. Первый − «Маринер-10», который три раза пролетел вокруг Меркурия в 1974-1975 годах. Это был не самый полезный полёт − технологии не позволяли сделать всё качественно. В 2004 году запустили американскую межпланетную станцию «Мессенджер», которая с 2011 по 2015 годы  передавала данные с орбиты планеты. Теперь пришла очередь «Коломбо». Он пролетит мимо Венеры, поизучает и её. А в конце 2025 года он долетит до Меркурия и разделится на два искусственных спустника. 

Зачем это нужно

Задача миссии − подробно изучить состав Меркурия и его магнитное поле. Также «Коломбо» поможет разобраться, как формируются планеты, которые расположены так близко к звезде. Из-за этой близости к Солнцу космическому аппарату нужно преодолеть колоссальное притяжение звезды. Отправить корабль даже к Плутону потребует меньше энергии. 

С Земли понаблюдать за Меркурием тоже проблемно − его видно лишь по часу до восхода и заката. Опасно даже направлять телескопы в его сторону − можно повредить аппаратуру. Поэтому планета так слабо изучена. Известен разве что её размер и масса − втрое меньше Земли и в 20 раз легче.

Год на Меркурии вчетверо короче, чем на Земле: полный оборот вокруг Солнца он проделывает за 88 земных дней. А сутки там длятся 58 дней. За два года Меркурий только три раза оборачивается вокруг своей оси. 

Корабль назвали в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо. Он же разработал теорию гравитационного манёвра, которая используется для полётов всех космических аппаратов. 

«Бепи Коломбо» должен пролететь девять миллиардов километров − это вдвое больше радиуса всей Солнечной системы. Аппарат будет работать при температуре от -180 до +450 градусов Цельсия. Учёным пришлось хорошо продумать термозащиту. Одна из орбитальных станций (на которые разделится «Коломбо») будет постоянно вращаться вокруг своей оси, чтобы не оставаться повёрнутой к Солнцу только одной стороной. 

Материалы, которые использовали для «Коломбо», применят и в других европейских проектах − в 2020 году планируют запустить солнечную орбитальную станции, а в 2022 отправить миссию для изучения спутников Юпитера. 

Первые данные аппарат пришлёт через два года, когда будет пролетать мимо Венеры. Окончательно на орбиту Меркурия «Бепи Коломбо» выйдет 14 марта 2026 года.

Читайте по теме: «Бесит, что теологию приравняли к научной дисциплине». Самый популярный научпоп-блогер Беларуси о деньгах, гомофобии и сексуальном образовании

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человечество смогло отправить «Вояджер-1» за пределы Солнечной системы, изучить Луну и Марс, сфотографировать остальные планеты. Но одним из самых малоизученных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple рассказала пользователям о том, какие личные данные собирает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика