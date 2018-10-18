Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации

Арина Соболенко признана лучшей в номинации «Новичок года» по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). В борьбе за это звание наша спортсменка обошла в голосовании американок Аманду Анисимову, Даниэль Коллинз и Софию Кенин, а также румынку Михаэлу Бузарнеску.

Отметим, что на звание «Самая прогрессирующая теннисистка года» претендовала еще одна белоруска Александра Саснович. Однако в этой номинации представители организации отдали предпочтение голландке Кики Бертенс.

Игроком года была признана первая ракетка мира румынка Симона Халеп, лучшим дуэтом – чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, в номинации «возвращение года» была отмечена американка Серена Уильямс. Специальный приз «The WTA Jerry Diamond ACES Award» получила украинка Элина Свитолина за пропаганду женского спорта, а также проводимые ею благотворительные акции.

Напомним, Арина Соболенко на данный момент занимает 15-е место в рейтинге WTA, хотя начинала год белоруска на 73-й позиции. За сезон белоруска выиграла два титула WTA – в американском Нью-Хэйвене и китайском Ухане. Значительного прогресса добилась и Александра Саснович. Ее лучшие результаты сезона – финал турнира в австралийском Брисбене, а также выход в четвертый круг «Уимблдона». За год белоруска поднялась с 88-го на 31-е место в рейтинге.