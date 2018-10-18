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Германия может внести Беларусь в список безопасных стран. Это упростит высылку белорусских мигрантов

19.10.2018 17:43 — Разное | Партизан  
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В МВД Германии полагают, что в список безопасных стран можно включить еще 14 государств. Среди них – Беларусь.



О планах расширить список безопасных стран 19 октября сообщила «DW» со ссылкой на агентство «dpa».

Мигрантов из так называемых безопасных стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, их ходатайства о предоставлении убежища рассматриваются в ускоренном порядке.

Кроме Беларуси «безопасными странами» могут стать Украина, Молдова, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.

Доля положительных решений по ходатайствам о предоставлении убежища от граждан указанных государств в этом году составляет менее 5%. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если такая доля – менее 5% сохраняется в течение ряда лет.

Вместе с тем в немецком МВД подчеркнули, что окончательное решение зависит от выполнения еще целого ряда критериев, а также предписаний ЕС и заключения Федерального конституционного суда Германии. Правительство Германии сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих странах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, вооруженного конфликта или бесчеловечного обращения.




 
 
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В МВД Германии полагают, что в список безопасных стран можно включить еще 14 государств. Среди них – Беларусь.
 
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