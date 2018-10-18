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Барановичи признан лучшим городом для бизнеса
Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) подвела итоги конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси — 2018».
Лучшим городом для бизнеса с населением более 50 тыс. человек признаны Барановичи. За ним следуют два района: Кобринский и Сморгонский.
Лучший облцентр для бизнеса — Гомель (в этой же номинации дана благодарность Витебску).
Лучший район Минска — Первомайский.
Также в каждой области определили лучший район для бизнеса регионального значения. Здесь не обошлось без бобруйской темы. Бобруйский район — лучший в Могилевской области. А лучшей областью стала Минская.
При выборе победителей оценивались: количество действующих субъектов хозяйствования, собираемые налоги, удельный вес новых рабочих мест, темп прироста этих показателей по сравнению с прошлым годом и т. д.
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Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) подвела итоги конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси — 2018».
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