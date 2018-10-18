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Барановичи признан лучшим городом для бизнеса

19.10.2018 17:40 — Разное | Партизан  
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Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) подвела итоги конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси — 2018».

Лучшим городом для бизнеса с населением более 50 тыс. человек признаны Барановичи. За ним следуют два района: Кобринский и Сморгонский.

Лучший облцентр для бизнеса — Гомель (в этой же номинации дана благодарность Витебску).

Лучший район Минска — Первомайский.

Также в каждой области определили лучший район для бизнеса регионального значения. Здесь не обошлось без бобруйской темы. Бобруйский район — лучший в Могилевской области. А лучшей областью стала Минская.

При выборе победителей оценивались: количество действующих субъектов хозяйствования, собираемые налоги, удельный вес новых рабочих мест, темп прироста этих показателей по сравнению с прошлым годом и т. д.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) подвела итоги конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси — 2018».
 
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