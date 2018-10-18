Барановичи признан лучшим городом для бизнеса

Лучшим городом для бизнеса с населением более 50 тыс. человек признаны Барановичи. За ним следуют два района: Кобринский и Сморгонский.





Лучший облцентр для бизнеса — Гомель (в этой же номинации дана благодарность Витебску).





Лучший район Минска — Первомайский.





Также в каждой области определили лучший район для бизнеса регионального значения. Здесь не обошлось без бобруйской темы. Бобруйский район — лучший в Могилевской области. А лучшей областью стала Минская.





При выборе победителей оценивались: количество действующих субъектов хозяйствования, собираемые налоги, удельный вес новых рабочих мест, темп прироста этих показателей по сравнению с прошлым годом и т. д.



