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Чулки и прически: как должны выглядеть сотрудники службы "Одно окно"
Общие требования к пoмещениям, в которых размещается служба "Одно окно", а также к стилю одежды рабoтников установил Совмин Беларуси.
В соответствии с документом, помещения службы "Одно окно" должны иметь свободную планировку и отдельный вход.
Граждан, находящихся в очереди, необходимо обеспечить комфортными условиями. В частности, должны быть столы, канцелярские принадлежности, достаточное количество сидячих мест, питьевая вода, а для инвалидов - безбарьерная среда. Также посетители должны иметь возможность внести оплату за услуги.
Кроме того, в помещениях службы должны быть размещены камеры видеонаблюдения.
Оговаривается и наличие компьютерной техники – для того, чтобы посетители могли оставить заявку в электронном виде.
Сотрудники службы "Одно окно" должны придерживаться делового стиля одежды, основное требование – практичность и опрятность. Тем не менее, документом оговаривается цветовая гамма одежды, а также рекомендации по видам обуви и прическам.
"Обувь классических моделей без высокой платформы на каблуке не более 7 сантиметров, колготки (чулки) должны сочетаться с одеждой и обувью, прическа должна быть аккуратной, недопустимы неестественные цвета волос", - говорится в документе.
В числе обязательных элементов - синий классический галстук для мужчин и синий шейный платок для женщин.
Пункт, касающийся требований к помещениям и внешнему виду ее сотрудников, вступает в силу с 27 ноября.
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Общие требования к пoмещениям, в которых размещается служба "Одно окно", а также к стилю одежды рабoтников установил Совмин Беларуси.
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