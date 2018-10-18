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Чулки и прически: как должны выглядеть сотрудники службы "Одно окно"

19.10.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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Общие требования к пoмещениям, в которых размещается служба "Одно окно", а также к стилю одежды рабoтников установил Совмин Беларуси.

В соответствии с документом, помещения службы "Одно окно" должны иметь свободную планировку и отдельный вход.

Граждан, находящихся в очереди, необходимо обеспечить комфортными условиями. В частности, должны быть столы, канцелярские принадлежности, достаточное количество сидячих мест, питьевая вода, а для инвалидов - безбарьерная среда. Также посетители должны иметь возможность внести оплату за услуги.

Кроме того, в помещениях службы должны быть размещены камеры видеонаблюдения.

Оговаривается и наличие компьютерной техники – для того, чтобы посетители могли оставить заявку в электронном виде.

Сотрудники службы "Одно окно" должны придерживаться делового стиля одежды, основное требование – практичность и опрятность. Тем не менее, документом оговаривается цветовая гамма одежды, а также рекомендации по видам обуви и прическам.

"Обувь классических моделей без высокой платформы на каблуке не более 7 сантиметров, колготки (чулки) должны сочетаться с одеждой и обувью, прическа должна быть аккуратной, недопустимы неестественные цвета волос", - говорится в документе.

В числе обязательных элементов - синий классический галстук для мужчин и синий шейный платок для женщин.

Пункт, касающийся требований к помещениям и внешнему виду ее сотрудников, вступает в силу с 27 ноября.

 
 
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Общие требования к пoмещениям, в которых размещается служба "Одно окно", а также к стилю одежды рабoтников установил Совмин Беларуси.
 
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