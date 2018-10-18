В соответствии с документом, помещения службы "Одно окно" должны иметь свободную планировку и отдельный вход.





Граждан, находящихся в очереди, необходимо обеспечить комфортными условиями. В частности, должны быть столы, канцелярские принадлежности, достаточное количество сидячих мест, питьевая вода, а для инвалидов - безбарьерная среда. Также посетители должны иметь возможность внести оплату за услуги.





Кроме того, в помещениях службы должны быть размещены камеры видеонаблюдения.





Оговаривается и наличие компьютерной техники – для того, чтобы посетители могли оставить заявку в электронном виде.





Сотрудники службы "Одно окно" должны придерживаться делового стиля одежды, основное требование – практичность и опрятность. Тем не менее, документом оговаривается цветовая гамма одежды, а также рекомендации по видам обуви и прическам.





"Обувь классических моделей без высокой платформы на каблуке не более 7 сантиметров, колготки (чулки) должны сочетаться с одеждой и обувью, прическа должна быть аккуратной, недопустимы неестественные цвета волос", - говорится в документе.





В числе обязательных элементов - синий классический галстук для мужчин и синий шейный платок для женщин.





Пункт, касающийся требований к помещениям и внешнему виду ее сотрудников, вступает в силу с 27 ноября.



