Почему нынешним двадцатилетним живется тяжелее всех

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С возрастом все труднее припомнить, как жилось в двадцать с небольшим. Развеселые фото ваших подчиненных в Инстаграме или ваши собственные старые фотоальбомы (помните, что это такое?) здесь точно не помогут. Как вы себя тогда чувствовали?

Человек в возрасте чуть за двадцать нередко растерян и одинок — именно таков результат двух независимых исследований, проведенных в этом году. Когда молодые люди получают свою первую работу и вселяются в свою первую квартиру, вся ответственность будет возложена на них самих. К тому же, пытаясь утвердиться в роли взрослых, они получают двойные послания от окружающих: невзирая на какие бы то ни было профессиональные или личные достижения, их все еще считают «детьми», особенно если они еще не состоят в браке и не имеют собственных отпрысков.

Такое продолжительное «подвешенное» состояние очень неприятно; ряд исследований также утверждает, что сегодняшней молодежи приходится гораздо хуже, чем прошлым поколениям. К примеру, средний возраст наступления депрессии снизился с примерно 47—53 лет, как было еще в середине 80-х, до нынешних 25 — и, по всей вероятности, будет снижаться и далее. Среди психологов нет единого мнения о причинах о причинах такого явления; очевидно, факторов несколько.

Какова бы ни была причина так называемого «кризиса четверти жизни», длится он нередко по несколько лет и состоит из четырех характерных этапов. Начинается все с ощущения, что на работе или дома человек скован обязательствами — работа, аренда жилья, отношения — и в итоге оказывается в ловушке «напускной взрослости». Потом наступает момент разрыва с партнером, ухода с работы, отдаления от социальной группы, приходят разобщенность и одиночество. Самый тяжелый период этого кризиса человек проживает в одиночку, погруженный в рефлексию и переоценку своих планов. И наконец, он выходит из дома, осваивает новые хобби, обзаводится интересами, входит в новые социальные группы — и оставляет кризис позади. Теперь человек счастливее, лучше мотивирован и яснее видит свое будущее. Весь этот процесс может занять годы, а может и повториться. Это больно, но это же и колоссальная возможность для роста — шанс зажить более осмысленной и счастливой жизнью.

Аналитики нашей компании Happify изучили разные психологические характеристики примерно 88 тысяч людей, обратившихся к нам в течение 2015 года. Мы нашли подтверждение как распространенности кризиса четверти века, так и тому, как человек расцветает впоследствии. Из рассказов наших клиентов мы поняли, что в возрастном промежутке от 27 до 33 лет у людей резко повышается уровень стресса. На четвертом и пятом десятке он растет уже не так заметно, около 20 лет держится на одном и том же уровне, а с выходом на пенсию резко снижается.

Но хотя уровень стресса на третьем-четвертом десятке и растет, люди уже менее эмоционально на него реагируют. Многие уже к концу третьего десятка испытывают больше положительных эмоций, а еще через несколько лет становятся довольны своей жизнью. Такой благоприятный процесс начинается по окончании кризиса четверти жизни и состоит в том, что люди ищут новых путей избавления от стресса в отношениях, на работе и в семье. Поэтому с точки зрения эмоций самое тяжелое время — конец третьего десятка и начало четвертого. Именно в эти годы человека терзает больше всего негативных мыслей и чувств, именно тогда он особенно потерян, и это состояние, конечно же, не способствует благополучию.

Причина перемен, знаменующих собой окончание кризиса четверти жизни, в том, что мы научились новому: мы лучше разбираемся в психологии, способны контролировать и смягчать свои эмоции, можем гасить их, не позволяя им брать над нами верх. С возрастом мы иначе смотрим на вещи, больше верим в себя и понимаем, что любые обуревающие нас чувства проходят, и не следует им поддаваться. Психологическое старение — процесс позитивный, и чем мы старше, тем нам комфортнее. Пусть же эта мысль поддерживает растерянных и тоскующих 25-летних, а другим поколениям напоминает о том, каково на самом деле быть молодым.

HBR