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К ноябрю возле метро "Уручье" выделят полосу для общественного транспорта

19.10.2018 18:07 — Разное | Tut.by  
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К ноябрю в районе метро «Уручье» выделят полосу для общественного транспорта, сообщает Столичный транспорт и связь. Читайте, какие еще изменения произойдут на этом участке.


Фото: «Минск-Новости»

Проблемный участок расположен возле выхода из метро в сторону улицы Стариновской. Как рассказывали агентству «Минск-Новости» в Столичном транспорте и связи, тут наблюдается сложная ситуация из-за припаркованных с нарушениями машин, затрудняющих подъезд и отъезд от остановки автобусов и троллейбусов.


Фото: «Минск-Новости»

Задержки в движении общественного транспорта здесь бывают иногда до 15−20 минут. Поэтому было принято решение выделить для него полосу, как это сделали на некоторых других участках в Минске.


Фото: «Минск-Новости»

Теперь тут посадка-высадка городского и пригородного транспорта будет на одной площадке остановки между двумя выходами из метро. На месте нынешней площадки пригородных автобусов и маршруток будет стоянка для личных машин жителей Уручья.

Ориентировочные сроки реализации проекта — 1 ноября 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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