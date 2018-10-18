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К ноябрю возле метро "Уручье" выделят полосу для общественного транспорта
К ноябрю в районе метро «Уручье» выделят полосу для общественного транспорта,
Проблемный участок расположен возле выхода из метро в сторону улицы Стариновской. Как рассказывали агентству «
Задержки в движении общественного транспорта здесь бывают иногда до 15−20 минут. Поэтому было принято решение выделить для него полосу, как это сделали на некоторых других участках в Минске.
Теперь тут посадка-высадка городского и пригородного транспорта будет на одной площадке остановки между двумя выходами из метро. На месте нынешней площадки пригородных автобусов и маршруток будет стоянка для личных машин жителей Уручья.
Ориентировочные сроки реализации проекта — 1 ноября 2018 года.
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Читайте, какие еще изменения произойдут на этом участке.
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