«Сделать мужиками»: Лукашенко предложить отправлять студентов в армию во время каникул

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять студентов во время летних каникул в армию. Об этом он заявил в пятницу, 19 октября, во время общения с учащимися гродненских вузов, рассуждая об уклонистах, сообщает агентство «БЕЛТА» .

«Скосишь от армии – потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы», – сказал Лукашенко.

По его мнению, студентов можно отправлять в армию на пару летних месяцев. Президент также отметил, что после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго – освоить военную специальность.

«После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее», – подчеркнул Лукашенко.

Он заметил, что это одно из решений проблемы, связанной с уклонистами от срочной службы.