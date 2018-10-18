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«Сделать мужиками»: Лукашенко предложить отправлять студентов в армию во время каникул

19.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять студентов во время летних каникул в армию. Об этом он заявил в пятницу, 19 октября, во время общения с учащимися гродненских вузов, рассуждая об уклонистах, сообщает агентство «БЕЛТА»

«Скосишь от армии – потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы», – сказал Лукашенко. 

По его мнению, студентов можно отправлять в армию на пару летних месяцев. Президент также отметил, что после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго – освоить военную специальность.  

«После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее», – подчеркнул Лукашенко. 

Он заметил, что это одно из решений проблемы, связанной с уклонистами от срочной службы. 

Ранее президент заявил, что белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. 



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По словам белорусского президента, это одно из решений проблемы, связанной с уклонистами от срочной службы.
 
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