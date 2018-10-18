Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами нуль - минус 3. Днем будет 9-15 градусов выше нуля.
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До 15 градусов тепла и без осадков прогнозируется в Беларуси 20 октября
19.10.2018 17:45 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами нуль - минус 3. Днем будет 9-15 градусов выше нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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