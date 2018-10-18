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Водителя маршрутки, попавшей в смертельное ДТП под Воложином, взяли под стражу

19.10.2018 18:25 — Разное | Tut.by  
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Следственный комитет после смертельного ДТП с участием маршрутки на трассе М6 под Воложином возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Водителя маршрутки задержали, сообщили в Следственном комитете.


Фото: ГАИ Минской области

«По данным следствия, 18 октября около 19.40 46-летний житель Гродно, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz на 74-м километре автодороги „Минск-Гродно“, не учел складывающуюся дорожную обстановку и совершил столкновение с разделительным бетонным ограждением», — сообщили в СК.

В результате ДТП двое пассажиров погибли: 66 — летняя женщина скончалась на месте, 71 — летний мужчина — в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и пятилетняя девочки, с травмами различного характера госпитализированы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК.

Водителя обследовали медики, в лечении он не нуждается.

"В связи с эти следствием принято решение о его задержании в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. В настоящее время с ним работает следователь", - сказано в сообщении.

Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения степени тяжести полученных травм пострадавшими.

Ранее ГАИ показала видео аварии и рассказала подробности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следственный комитет после смертельного ДТП с участием маршрутки на трассе М6 под Воложином возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного...
 
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