Водителя маршрутки, попавшей в смертельное ДТП под Воложином, взяли под стражу

Следственный комитет после смертельного ДТП с участием маршрутки на трассе М6 под Воложином возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Водителя маршрутки задержали, сообщили в Следственном комитете.



Фото: ГАИ Минской области

«По данным следствия, 18 октября около 19.40 46-летний житель Гродно, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz на 74-м километре автодороги „Минск-Гродно“, не учел складывающуюся дорожную обстановку и совершил столкновение с разделительным бетонным ограждением», — сообщили в СК.

В результате ДТП двое пассажиров погибли: 66 — летняя женщина скончалась на месте, 71 — летний мужчина — в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и пятилетняя девочки, с травмами различного характера госпитализированы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК.

Водителя обследовали медики, в лечении он не нуждается.

"В связи с эти следствием принято решение о его задержании в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. В настоящее время с ним работает следователь", - сказано в сообщении.

Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения степени тяжести полученных травм пострадавшими.

Ранее ГАИ показала видео аварии и рассказала подробности.