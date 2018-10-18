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На Вороновщине отметили День работников культуры
19.10.2018 — Разное | Вороновская газета
В районном центре культуры и народного творчества чествовали тех, кто дарит людям праздник.
— В сфере культуры нет равнодушных и случайных людей. Эта работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа, — открывая мероприятие, такими словами приветствовал присутствующих заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Уважаемые работники культуры Вороновщины, в основе вашей деятельности — постоянный творческий поиск, движение вперед, развитие и совершенствование. Благодаря вам наша жизнь становится радостнее, светлее, наполняется интересными содержательными мероприятиями.
К поздравлениям с профессиональным праздником присоединились заведующий сектором культуры райисполкома Татьяна Цеханович, бывший начальник отдела культуры Нина Николаевна Лисовская, а также трудовые коллективы Вороновщины и конвелишский ученический. Около тридцати работников культуры района получили заслуженные награды. Хорошее настроение всем подарил народный ансамбль песни «Васільковая раніца» Василишского центра культуры.
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В районном центре культуры и народного творчества чествовали тех, кто дарит людям праздник. — В сфере культуры нет равнодушных и случайных людей. Эта работа для...
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