На Вороновщине отметили День работников культуры





В районном центре культуры и народного творчества чествовали тех, кто дарит людям праздник.

— В сфере культуры нет равнодушных и случайных людей. Эта работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа, — открывая мероприятие, такими словами приветствовал присутствующих заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Уважаемые работники культуры Вороновщины, в основе вашей деятельности — постоянный творческий поиск, движение вперед, развитие и совершенствование. Благодаря вам наша жизнь становится радостнее, светлее, наполняется интересными содержательными мероприятиями.







К поздравлениям с профессиональным праздником присоединились заведующий сектором культуры райисполкома Татьяна Цеханович, бывший начальник отдела культуры Нина Николаевна Лисовская, а также трудовые коллективы Вороновщины и конвелишский ученический. Около тридцати работников культуры района получили заслуженные награды. Хорошее настроение всем подарил народный ансамбль песни «Васільковая раніца» Василишского центра культуры.













































































