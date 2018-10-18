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На Вороновщине отметили День работников культуры

19.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине отметили День работников культуры

В районном центре культуры и народного творчества чествовали тех, кто дарит людям праздник.

— В сфере культуры нет равнодушных и случайных людей. Эта работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа, — открывая мероприятие, такими словами приветствовал присутствующих заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Уважаемые работники культуры Вороновщины, в основе вашей деятельности — постоянный творческий поиск, движение вперед, развитие и совершенствование. Благодаря вам наша жизнь становится радостнее, светлее, наполняется интересными содержательными мероприятиями.


На Вороновщине отметили День работников культуры

К поздравлениям с профессиональным праздником присоединились заведующий сектором культуры райисполкома Татьяна Цеханович, бывший начальник отдела культуры Нина Николаевна Лисовская, а также трудовые коллективы Вороновщины и конвелишский ученический. Около тридцати работников культуры района получили заслуженные награды. Хорошее настроение всем подарил народный ансамбль песни «Васільковая раніца» Василишского центра культуры.  


На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры
На Вороновщине отметили День работников культуры

 
 
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В районном центре культуры и народного творчества чествовали тех, кто дарит людям праздник. — В сфере культуры нет равнодушных и случайных людей. Эта работа для...
 
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