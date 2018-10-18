Районный конкурс-аттестация специалистов по воспроизводству стада и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных прошел 19 октября в Вороновской райплемстанции





В нем приняли участие 18 зоотехников-селекционеров и 20 техников-осеменаторов. Конкурсанты показали не только хорошие теоретические знания и практические навыки, но и обменялись опытом работы.

















По итогам конкурса и с учетом производственных показателей за 2017 год победителями среди зоотехников-селекционеров признаны:

Лилия Бусел (КСУП «Больтишки») — первое место;

Марта Воронцова (КСУП э/б «Погородно») — второе место;

Елена Вансович (КСУП «Дотишки») — третье место.

Среди техников-осеменаторов:

Виктор Вансович (КСУП «Дотишки») — первой место;

Ирина Синкевич (РУСП с-з «Вороновский») — второе место;

Наталия Ковалевская (КСУП э/б «Погородно» — третье место.

Призеры районного конкурса награждены Почетными грамотами и ценными подарками.

Организационным комитетом конкурса объявлена Благодарность молодому специалисту, зоотехнику-селекционеру комплекса «Городище» КСУП «Дотишки» Евгению Неверо. Техник-осеменатор этого же комплекса Антон Колонас награжден Благодарственным письмом. Такой же награды удостоен и техник-осеменатор из КУСП «Рассвет-Агро» Павел Станкевич.















Отрадно отметить, что 26 октября на республиканском конкурсе профессионального мастерства Гродненскую область будет представлять Виктор Марьянович Вансович, техник-осеменатор КСУП «Дотишки».





















































