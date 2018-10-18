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Искренний разговор на важные для молодежи темы – студенты о встрече с Президентом

19.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Во время встречи с Главой государства прозвучали ответы на многие волнующие молодежь вопросы, отметили в беседе с корреспондентом БЕЛТА студенты и аспиранты Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы. 
 
Искренний разговор на важные для молодежи темы – студенты о встрече с Президентом
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня пообщался со студентами гродненских вузов. Более чем двухчасовой разговор прошел в формате диалога. Девушки и юноши смогли получить ответы на волнующие их вопросы.
 
– Я рада, что смогла пообщаться с Главой государства. Ожидания оправдались, прошло живое, открытое общение. Что важно, мы получили ответы на вопросы, которые нас беспокоили. Например, была услышана просьба о строительстве общежития. Также были затронуты более глобальные, но не менее интересные для нас темы, касающиеся того, как будет развиваться система образования, страна в целом и наш регион в частности, — рассказала студентка 3-го курса филологического факультета ГрГу им. Янки Купалы Александра Радкович. 
 
Аспирант кафедры биохимии ГрГУ им. Янки Купалы Дмитрий Семенович подчеркнул, что встреча прошла в доброжелательной атмосфере. 
 
– Впечатлил не только тот факт, что Президент затронул важные для нас вопросы, касающиеся, например, студенческих льгот, но и поделился своим личным опытом, рассказал о студенчестве, начале пути. Думаю, каждый из этой встречи вынесет немало полезного, — отметил он. 
 
– Встреча убедила в том, что именно на молодежь делается ставка в развитии страны. Мы действительно будущее Беларуси. Важно, чтобы мы, как и советовал на встрече Глава государства, не спешили в принятии решений и не совершали глупых ошибок, о которых могли бы пожалеть в будущем, — поделилась впечатлениями студентка 3-го курса факультета экономики и управления ГрГУ им. Янки Купалы Наталья Макаревич. 
 
Встреча показала, подчеркнула она, что молодежь слышат, к ней прислушиваются, разговаривают на равных. Советы и даже личный опыт Президента, озвученный во время беседы со студентами, будущий специалист обязательно возьмет на вооружение в работе.
 
 
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Во время встречи с Главой государства прозвучали ответы на многие волнующие молодежь вопросы, отметили в беседе с корреспондентом БЕЛТА студенты и аспиранты...
 
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