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Здравствуйте, люди! Мы родились! (Сентябрь, 2018)

19.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Здравствуйте, люди! Мы родились! (Сентябрь, 2018)

В сентябре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:

В городе Осиповичи: Алиса Гришанович, Марк Ремень, Милана Белявская, Арина Мельник, Екатерина Большакова, Алиса Демиденко, Иван Рощин, Мария Мардусевич, Вера Лялик, Ксения Евсеенко, Варвара Волчёк, Роберт Степанян, Алина Горобец, Егор Шестаков, Глеб Норко, Денис Бражник, Кирилл Заяц, Денис Герасимчик, Арсений Пономарев, Марианна Савельева, Михаил Грудович, Святослав Боровко, Виктор Шамолин, Мария Киршова, Семён Овсянников, Богдан Пупин, Надежда Дятлёнок, Глеб Косоногов, Александр Васильев, Артём Жук, Ульяна Трубская.

В населенных пунктах Осиповичского района: Ксения Никитко (Троицкая), Алексей Волегов (Лапичи), Тимур Матус, Назар Бегун (Елизово), Роман Аникеев (Ручей), Роман Петренко (Дуброва), Сергей Костко, Кристина Герасимчук (Вязье), Ульяна Вабищевич (Осово).

 
 
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В сентябре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Алиса Гришанович, Марк Ремень, Милана Белявская, Арина...
 
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