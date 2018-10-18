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Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. В Лидском районе сгорела дача

19.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. В Лидском районе сгорела дача

Утро 18 октября для жителей деревни Новоселки выдалось неспокойным – горел один из жилых домов.

По информации диспетчера МЧС, о пожаре сообщил сам хозяин, однако обнаружить возгорание помог сосед, который шел на работу и заметил клубы дома, струящиеся из-под кровли здания. Самого хозяина на момент возгорания внутри не было.

Данный дом он использовал, как дачную постройку. После звонка соседа владелец участка прибыл на место пожара и уже собственными глазами увидел языки пламени, которые пробивались сквозь крышу постройки.

Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, в результате пожара кровля дома уничтожена  полностью, повреждены стены и имущество в доме. По предварительной версии причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в доме.

 
 
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Утро 18 октября для жителей деревни Новоселки выдалось неспокойным – горел один из жилых домов. По информации диспетчера МЧС, о пожаре сообщил сам хозяин, однако...
 
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