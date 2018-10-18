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Осенние ярмарки: мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
19.10.2018 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
В период времени с 09.00 до 16.00 часов 20 октября 2018 года в г.Бресте планируется проведение осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и сельскохозяйственной продукции в следующих местах: пр-т Машерова 17 (стоянка за ЦУМом), ул.Советская 34 (стоянка ТЦ «Дидас Персия»), ул.Московская 273/1 (стоянка РУСП «Белгосстрах»), ул.Сябровская 61/1 (рынок КУПОУ «Приграничный сервис»), ул. Гаврилова 16 (стоянка ТЦ "Экватор"), ул.Машенского 85 (со стороны железной дороги), ул.Волгоградская 19 (рынок "Лагуна"), ул.Янки Купала 3 (стоянка) и ул.Красногвардейская 97 (напротив ООТ "Автобаза связи").
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В период времени с 09.00 до 16.00 часов 20 октября 2018 года в г.Бресте планируется проведение осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и...
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