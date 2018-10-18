Осенние ярмарки: мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

В период времени с 09.00 до 16.00 часов 20 октября 2018 года в г.Бресте планируется проведение осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и сельскохозяйственной продукции в следующих местах: пр-т Машерова 17 (стоянка за ЦУМом), ул.Советская 34 (стоянка ТЦ «Дидас Персия»), ул.Московская 273/1 (стоянка РУСП «Белгосстрах»), ул.Сябровская 61/1 (рынок КУПОУ «Приграничный сервис»), ул. Гаврилова 16 (стоянка ТЦ "Экватор"), ул.Машенского 85 (со стороны железной дороги), ул.Волгоградская 19 (рынок "Лагуна"), ул.Янки Купала 3 (стоянка) и ул.Красногвардейская 97 (напротив ООТ "Автобаза связи").



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В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 06.00 до 16.00 часов, в районе проведения осенней ярмарки будет ограничен заезд транспортных средств на стоянки за ЦУМом, ТЦ «Дидас Персия», РУСП «Белгосстрах», КУПОУ «Приграничный сервис», ТЦ "Экватор", ул.Машенского 85 (со стороны железной дороги), рынок "Лагуна", ул.Янки Купала 3 (стоянка) и напротив ООТ "Автобаза связи".



В период времени с 06.00 до 16.00 часовбудет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по проспекту Республики, на участке от ул.Крушинской до ул.Московской.